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Posted 26 марта 2021, 17:25

Published 26 марта 2021, 17:25

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Как нужно поститься в Великий пост?

Как нужно поститься в Великий пост?

26 марта 2021, 17:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Подготовка к Пасхе включает в себя в том числе воздержание и строгие ограничения в пище. Миряне должны знать, как правильно поститься в Великий пост и что нужно делать, чтобы не сорваться.

Как начинающим мирянам соблюдать Великий пост

Если человек лишь недавно приобщился к вере и не знает, стоит ли поститься и как это сделать правильно, то лучше обратиться к духовнику. Возможно, он посоветует более мягкий вариант поста, и это убережет мирянина от срыва и разочарования в своих силах.

В Великий пост церковный устав определяет 5 степеней строгости:

  1. Полное воздержание от пищи.
  2. Сухоядение.
  3. Пища горячая без масла.
  4. Пища горячая, сдобренная маслом.
  5. Вкушение рыбы.

Но такие степени строгости обязаны соблюдать лишь священнослужители. Для обычных мирян правила могут ослабляться. Об этом нужно посоветоваться с духовником, дабы определить свою меру поста.

Подготовка к началу поста в 2021 году

Постящиеся должны начать готовиться к 40-дневному воздержанию заранее. За пару недель до начала нужно понемногу убирать из рациона пищу животного происхождения, заменяя ее растительной.

Чтобы организм не ощущал нехватку белка, нужно запастись им заранее. В последнюю неделю до Великого поста рекомендуется каждый день съедать по кусочку рыбы и одному куриному яйцу.

Также в этот период каждый день стоит питаться кисломолочными продуктами. Это поможет укрепить микрофлору кишечника и избежать расстройства желудка во время поста.

В первые дни воздержания можно увеличивать порции и питаться несколько раз в день. Чтобы поститься было легче, можно устраивать небольшие перекусы из меда, сухофруктов или орешков.

Советы батюшки православным христианам

Соблюдение поста – ответственное испытание. И главное напутствие церкви мирянам - чтобы это решение приносило только радость, а сам пост не был в тягость.

Как правильно держать пост

На воздержание нужно настроиться заранее, подготовиться к 40-дневным ограничениям нужно еще и психологически. Хорошо, если мирянин заранее сходит в церковь и поговорит со своим духовником. Возможно, батюшка даст свое благословление на послабления.

Нарушения воздержаний в пище - не самый тяжкий грех. Гораздо хуже, если человек совершает в дни Великого поста нехорошие поступки, не молится, не кается в своих грехах.

Духовное воздержание для мирян

Главная цель великопостной недели - прийти к смирению, покаяться, очистить ум и душу. Потому надо избегать веселого времяпровождения, гаджетов и интернета, меньше смотреть телевизор. Больше времени нужно проводить в тишине, молиться, размышлять о себе и о Боге.

Нельзя обижать людей, злиться, материться и оскорблять других.

Для кого разрешены послабления в еде

Разрешение на послабление поста можно получить у священнослужителя. Церковь в особых случаях допускает нестрогий пост – разрешает есть несколько раз в день либо держать строгие дни только дважды в неделю.

Нестрогий пост допускается для детей, пожилых людей, женщин, ожидающих ребенка либо кормящих грудью. Разрешены послабления для тех, кто находится в пути, для военнослужащих, для тех, кто лежит в больнице.

Календарь постного меню на каждый день

Церковь так определяет основные принципы питания в пост: полностью исключить из рациона яйца, молочные продукты, мясо и рыбу, птицу и алкоголь.

В особые праздники разрешается есть рыбу и рыбную икру, в выходные дни допускается выпить немного разбавленного водой вина.

Есть дни, в которых допустимо только сухоядение, то есть нужно есть грубую и сырую пищу. В другие дни можно есть горячую еду, сдабривая ее постным маслом.

Выделяют и строгие дни поста, когда можно только пить воду, но не разрешено вкушать никакой пищи.

Седмицы

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1-я

Только вода. Полное воздержание от пищи

Только вода. Можно съесть немного сухарей

Сухоядение

Горячая пища без масла

Сухоядение

Блюда на пару, тушеные, отварные с добавлением масла

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

2-я

Сухоядение

Горячая еда без масла

Сухоядение

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Сухоядение

Пища на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

Питание, аналогичное воскресенью первой недели

3-я

Сухоядение

Теплые блюда без масла

Сухоядение

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Сухоядение

Блюда на пару, тушеные, отварные с добавлением масла

Питание, аналогичное воскресенью первой недели

4-я

Сухоядение

Горячая еда без масла

Рыба (праздник Благовещения)

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Сухоядение

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

5-я

Сухоядение

Горячая еда без масла

Сухоядение

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Сухоядение

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

6-я

Сухоядение

Горячая еда без масла

Сухоядение

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Сухоядение

Рыбная икра (Лазорева суббота)

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

7-я

Сухоядение

Горячая еда без масла

Сухоядение

Питание, аналогичное четвергу первой недели

Только вода. Полное воздержание от еды

Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла

Рыба (Вербное воскресенье)

Такой режим питания должны обязательно соблюдать церковные служащие. Для мирян дозволены снисхождения, если на то было дано благословение духовника.

Рецепты полезных и вкусных блюд

Большим заблуждением является мнение, что постные блюда невкусны и однообразны. Из разрешенных ингредиентов можно приготовить не только полезную, но и вкусную еду – первые и вторые блюда, салаты и даже десерты.

Щи с грибами

Для приготовления первого блюда понадобится около 50 грамм сушеных грибов, одна большая луковица и немного квашеной капусты.

Как приготовить:

  1. Заранее залить грибы водой и оставить.
  2. Мелко нарезать лук и спассеровать его на сковороде.
  3. Отжать капусту от рассола, мелко ее порубить, добавить к луку. Пассеровать овощи до мягкости.
  4. Грибы спустя 3-4 часа откинуть на дуршлаг. Воду, в которой они находились, слить в отдельную посудину и процедить.
  5. Поместить грибной настой на огонь.
  6. Когда закипит, добавить в отвар капусту с луком и грибочки.
  7. После того, как суп закипит, убавить огонь. Проварить еще минут 30-40.
  8. В конце добавить соль и любимые специи.

Когда щи будут поданы к столу, посыпать готовое блюдо измельченной зеленью.

Постный салат с рыбой

Для рыбного салатика подойдет филе любой постной рыбы (около 400 г). Помимо этого понадобится полкочана пекинской капусты, пара штук маринованных огурчиков и полстакана риса.

Как приготовить:

  1. Отварить обычным способом рис. Слить воду, рис остудить.
  2. Филе рыбы также отварить в чуть подсоленной воде.
  3. Нарезать мелко рыбу и огурчики, капусту нашинковать.
  4. Смешать все ингредиенты.

Для заправки салатика смешать в равных пропорциях соевый соус и домашний постный майонез.

Лимонный сорбет с базиликом

Вместо привычного мороженого в пост можно сделать вкусный сорбет из лимонов.

Как приготовить:

  1. В емкость влить стакан воды, чуть подогреть на огне.
  2. Добавить цедру половинки лимона и стакан сахара.
  3. Помешивая, довести до кипения. Проварить еще 2-3 минуты.
  4. Остудить смесь и процедить, чтобы убрать кусочки цедры.
  5. Влить полстакана сока лимона, разлить по контейнерам, поместить в морозилку.

Сорбет будет готов через 1,5-2 часа. При подаче его можно украсить листочками зеленого базилика.

#Новости#Общество
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