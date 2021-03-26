Как нужно поститься в Великий пост?

Posted 26 марта 2021, 17:25
Published 26 марта 2021, 17:25
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Если человек лишь недавно приобщился к вере и не знает, стоит ли поститься и как это сделать правильно, то лучше обратиться к духовнику. Возможно, он посоветует более мягкий вариант поста, и это убережет мирянина от срыва и разочарования в своих силах.
В Великий пост церковный устав определяет 5 степеней строгости:
Но такие степени строгости обязаны соблюдать лишь священнослужители. Для обычных мирян правила могут ослабляться. Об этом нужно посоветоваться с духовником, дабы определить свою меру поста.
Постящиеся должны начать готовиться к 40-дневному воздержанию заранее. За пару недель до начала нужно понемногу убирать из рациона пищу животного происхождения, заменяя ее растительной.
Чтобы организм не ощущал нехватку белка, нужно запастись им заранее. В последнюю неделю до Великого поста рекомендуется каждый день съедать по кусочку рыбы и одному куриному яйцу.
Также в этот период каждый день стоит питаться кисломолочными продуктами. Это поможет укрепить микрофлору кишечника и избежать расстройства желудка во время поста.
В первые дни воздержания можно увеличивать порции и питаться несколько раз в день. Чтобы поститься было легче, можно устраивать небольшие перекусы из меда, сухофруктов или орешков.
Соблюдение поста – ответственное испытание. И главное напутствие церкви мирянам - чтобы это решение приносило только радость, а сам пост не был в тягость.
На воздержание нужно настроиться заранее, подготовиться к 40-дневным ограничениям нужно еще и психологически. Хорошо, если мирянин заранее сходит в церковь и поговорит со своим духовником. Возможно, батюшка даст свое благословление на послабления.
Нарушения воздержаний в пище - не самый тяжкий грех. Гораздо хуже, если человек совершает в дни Великого поста нехорошие поступки, не молится, не кается в своих грехах.
Главная цель великопостной недели - прийти к смирению, покаяться, очистить ум и душу. Потому надо избегать веселого времяпровождения, гаджетов и интернета, меньше смотреть телевизор. Больше времени нужно проводить в тишине, молиться, размышлять о себе и о Боге.
Нельзя обижать людей, злиться, материться и оскорблять других.
Разрешение на послабление поста можно получить у священнослужителя. Церковь в особых случаях допускает нестрогий пост – разрешает есть несколько раз в день либо держать строгие дни только дважды в неделю.
Нестрогий пост допускается для детей, пожилых людей, женщин, ожидающих ребенка либо кормящих грудью. Разрешены послабления для тех, кто находится в пути, для военнослужащих, для тех, кто лежит в больнице.
Церковь так определяет основные принципы питания в пост: полностью исключить из рациона яйца, молочные продукты, мясо и рыбу, птицу и алкоголь.
В особые праздники разрешается есть рыбу и рыбную икру, в выходные дни допускается выпить немного разбавленного водой вина.
Есть дни, в которых допустимо только сухоядение, то есть нужно есть грубую и сырую пищу. В другие дни можно есть горячую еду, сдабривая ее постным маслом.
Выделяют и строгие дни поста, когда можно только пить воду, но не разрешено вкушать никакой пищи.
|
Седмицы
|
Понедельник
|
Вторник
|
Среда
|
Четверг
|
Пятница
|
Суббота
|
Воскресенье
|
1-я
|
Только вода. Полное воздержание от пищи
|
Только вода. Можно съесть немного сухарей
|
Сухоядение
|
Горячая пища без масла
|
Сухоядение
|
Блюда на пару, тушеные, отварные с добавлением масла
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
2-я
|
Сухоядение
|
Горячая еда без масла
|
Сухоядение
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Сухоядение
|
Пища на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
Питание, аналогичное воскресенью первой недели
|
3-я
|
Сухоядение
|
Теплые блюда без масла
|
Сухоядение
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Сухоядение
|
Блюда на пару, тушеные, отварные с добавлением масла
|
Питание, аналогичное воскресенью первой недели
|
4-я
|
Сухоядение
|
Горячая еда без масла
|
Рыба (праздник Благовещения)
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Сухоядение
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
5-я
|
Сухоядение
|
Горячая еда без масла
|
Сухоядение
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Сухоядение
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
6-я
|
Сухоядение
|
Горячая еда без масла
|
Сухоядение
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Сухоядение
|
Рыбная икра (Лазорева суббота)
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
7-я
|
Сухоядение
|
Горячая еда без масла
|
Сухоядение
|
Питание, аналогичное четвергу первой недели
|
Только вода. Полное воздержание от еды
|
Еда на пару, тушеная, отварная с добавлением масла
|
Рыба (Вербное воскресенье)
Такой режим питания должны обязательно соблюдать церковные служащие. Для мирян дозволены снисхождения, если на то было дано благословение духовника.
Большим заблуждением является мнение, что постные блюда невкусны и однообразны. Из разрешенных ингредиентов можно приготовить не только полезную, но и вкусную еду – первые и вторые блюда, салаты и даже десерты.
Для приготовления первого блюда понадобится около 50 грамм сушеных грибов, одна большая луковица и немного квашеной капусты.
Как приготовить:
Когда щи будут поданы к столу, посыпать готовое блюдо измельченной зеленью.
Для рыбного салатика подойдет филе любой постной рыбы (около 400 г). Помимо этого понадобится полкочана пекинской капусты, пара штук маринованных огурчиков и полстакана риса.
Как приготовить:
Для заправки салатика смешать в равных пропорциях соевый соус и домашний постный майонез.
Вместо привычного мороженого в пост можно сделать вкусный сорбет из лимонов.
Как приготовить:
Сорбет будет готов через 1,5-2 часа. При подаче его можно украсить листочками зеленого базилика.