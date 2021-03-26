Александр Бородюк: Сейчас нет смысла убирать тренеров из штаба Игнашевича

«Тренерский штаб Игнашевича остается. Сейчас не стоило что-то менять. До конца сезона остается всего два месяца. Поменяю ли что-то в штабе летом? Знаете, в футболе есть выражение: когда тренер подписал контракт, у него уже должны быть собраны чемоданы. Сужу в том числе по своему опыту», - приводит слова Бородюка «Советский спорт».