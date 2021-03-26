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Posted 26 марта 2021, 12:29

Published 26 марта 2021, 12:29

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Александр Бородюк: Сейчас нет смысла убирать тренеров из штаба Игнашевича

26 марта 2021, 12:29
Российский специалист сменил на посту главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк сказал, что специалисты, работавшие под руководством Сергея Игнашевича, останутся в клубе до конца сезона.

«Тренерский штаб Игнашевича остается. Сейчас не стоило что-то менять. До конца сезона остается всего два месяца. Поменяю ли что-то в штабе летом? Знаете, в футболе есть выражение: когда тренер подписал контракт, у него уже должны быть собраны чемоданы. Сужу в том числе по своему опыту», - приводит слова Бородюка «Советский спорт».

Напомним, что наставник уже тренировал столичный клуб. Это случилось в период с 2013 по 2014 год. Также он работал в «Кайрате», сборной Казахстана и других командах.

В нынешнем сезоне «Торпедо» в ФНЛ занимает пятую позицию, набрав 57 очков.

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