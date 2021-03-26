Александр Бородюк: Сейчас нет смысла убирать тренеров из штаба Игнашевича

Posted 26 марта 2021, 12:29
Published 26 марта 2021, 12:29
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк сказал, что специалисты, работавшие под руководством Сергея Игнашевича, останутся в клубе до конца сезона.
«Тренерский штаб Игнашевича остается. Сейчас не стоило что-то менять. До конца сезона остается всего два месяца. Поменяю ли что-то в штабе летом? Знаете, в футболе есть выражение: когда тренер подписал контракт, у него уже должны быть собраны чемоданы. Сужу в том числе по своему опыту», - приводит слова Бородюка «Советский спорт».
Напомним, что наставник уже тренировал столичный клуб. Это случилось в период с 2013 по 2014 год. Также он работал в «Кайрате», сборной Казахстана и других командах.
В нынешнем сезоне «Торпедо» в ФНЛ занимает пятую позицию, набрав 57 очков.