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Posted 25 марта 2021, 11:17

Published 25 марта 2021, 11:17

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Облдума поддержала инициативу Гладкова об увеличении расходов бюджета региона

25 марта 2021, 11:17
Сюжет
Бюджет
Депутаты областной думы поддержали инициативу главы Белгородской области Вячеслава Гладкова по увеличению расходов регионального бюджета. С последними поправками расходы превысили 108 млрд рублей. Деньги пойдут на поддержку социальных сфер.

25 марта во время заседания Белгородской областной думы депутаты утвердили новые параметры главного финансового документа региона. Так, народные избранники высоко оценили инициативу руководителя региона Вячеслава Гладкова по увеличению расходов бюджета области на 4,1 млрд рублей. Теперь расходы региона превысят 108 млрд рублей.

Благодарю депутатов за поддержку. У нас много вопросов, которые требуют решения. Уверен, что вместе мы справимся.Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Как сообщает пресс-служба областного правительства, добавленные деньги используют для поддержки социальных сфер, в том числе обеспечения населения качественной водой, дорогостоящими медикаментами и медоборудованием.

Такое увеличение удастся за счёт дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также трансфертов из федерального бюджета и внутреннего перераспределения.

Допсредства направят на строительство и ремонт дорог (1,1 млрд рублей), здравоохранение, образование и городскую среду.

После внесённых изменений доходы бюджета составят 100,3 млрд рублей, расходы превысят 108 млрд рублей, а дефицит будет равняться 7,7 млрд рублей — 9,9% к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений.

#Новости#Экономика#Бюджет#Поправки#Облдума#Вячеслав Гладков
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