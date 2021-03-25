Губернатора Калужской области впечатлил инновационный центр под Белгородом

Я не вижу конкуренции между нашими регионами [Калужской и Белгородской областью, — прим. ред.], а только взаимное обогащение для развития. Мы находимся в глобальной конкуренции за талантливую молодёжь. И этот центр — пример того, как можно в глубинке собрать умную и талантливую молодёжь, обеспечить ребятам условия, чтобы они могли реализовать себя.Вячеслав Гладков, глава Белгородской области