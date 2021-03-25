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Posted 25 марта 2021, 15:27

Published 25 марта 2021, 15:27

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Губернатора Калужской области впечатлил инновационный центр под Белгородом

25 марта 2021, 15:27
Гостям из Калуги инновационный центр «Бирюч» показал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей поездки. В «Бирюче» работают молодые учёные со всей страны.

25 марта глава региона Вячеслав Гладков продемонстрировал делегации из Калужской области, которую возглавляет губернатор Владислав Шапша, разработки инновационного центра «Бирюч» Красногвардейского района.

По данным пресс-службы регионального правительства, в «Бирюче» работают 12 современных лабораторий и молодые учёные со всей России. На площадке запускают пилотные проекты и стартапы. Особое внимание уделяется отработке гипотез и тестированию идей.

Я не вижу конкуренции между нашими регионами [Калужской и Белгородской областью, — прим. ред.], а только взаимное обогащение для развития. Мы находимся в глобальной конкуренции за талантливую молодёжь. И этот центр — пример того, как можно в глубинке собрать умную и талантливую молодёжь, обеспечить ребятам условия, чтобы они могли реализовать себя.Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высоко оценил инновационный центр, отметив, что разработки «Бирюча» выглядят как «полёт научной мысли».

Напомним, ранее стороны подписали соглашение о межрегиональном взаимодействии. Белгородская и Калужская область будут вместе работать в сфере цифровой трансформации и экономики, IT-технологий и обмениваться опытом по развитию МСП и АПК.

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#Новости#Политика#Соглашение о сотрудничестве#Вячеслав Гладков
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