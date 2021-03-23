Специалисты разъяснили ситуацию с капремонтом треснувшего дома в центре Белгорода

Информация о необходимых документах и план действий неоднократно разъяснялись жителям данного многоквартирного дома. Что касается проведения технической экспертизы, то здесь важно пояснить, что экспертиза является необходимым условием для переноса сроков ремонта с целью подтверждения ненадлежащего состояния конструктивного элемента, срок которого переносится. Данная мера обусловлена тем, что проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов домов в более ранние сроки, чем предусмотрено региональным планом, влечёт дополнительную финансовую нагрузку в периоде реализации программы, на который переносится такой ремонт.