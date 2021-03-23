Специалисты разъяснили ситуацию с капремонтом треснувшего дома в центре Белгорода

Posted 23 марта 2021, 20:30
Published 23 марта 2021, 20:30
Modified 1 декабря, 07:47
Updated 1 декабря, 07:47
По данным Фонда, очерёдность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах устанавливается органами местного самоуправления на основании Жилищного кодекса РФ и критериев, определённых региональным законодательством. Администрации муниципальных образований утверждают муниципальные программы проведения капитального ремонта, которые впоследствии объединяются в региональную программу.
В региональной программе капитальный ремонт многоквартирного дома на Белгородском проспекте 40А в Белгороде определён на 2040-2042 годы. Для решения острых проблем, возникающих в процессе эксплуатации многоквартирных домов и требующих безотлагательного решения, правительство Белгородской области создало механизм по переносу сроков капитального ремонта на более ранний период, чем указан в региональной программе. Порядок переноса установлен постановлением правительства Белгородской области от 31.08.2015 г. № 318-пп.
Информация о необходимых документах и план действий неоднократно разъяснялись жителям данного многоквартирного дома. Что касается проведения технической экспертизы, то здесь важно пояснить, что экспертиза является необходимым условием для переноса сроков ремонта с целью подтверждения ненадлежащего состояния конструктивного элемента, срок которого переносится. Данная мера обусловлена тем, что проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов домов в более ранние сроки, чем предусмотрено региональным планом, влечёт дополнительную финансовую нагрузку в периоде реализации программы, на который переносится такой ремонт.
Перенос сроков капитального ремонта без проведения технической экспертизы многоквартирного дома – нарушение регионального законодательства, а проведение экспертизы за счёт средств, которые жители других домов платят в виде взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора, будет являться нецелевым расходованием средств.
Комплект документов, необходимый для переноса сроков капитального ремонта на более ранний период, закреплён региональным законодательством и является общим для всех домов, жители которых хотят перенести срок на более ранний период.
В настоящее время Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области совместно с администрацией Белгорода прорабатывают возможные пути решения сложившейся ситуации.