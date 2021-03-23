Мусорное лобби не дает России выбраться из мусорной свалки

Как сообщает kp.ru, не поддающийся переработке мусор можно либо закапывать, либо сваливать в кучи на полигонах. Однако в первом случае в почве начнут накапливаться токсичные вещества, а во втором будут образовываться «свалочный газ» и смрад, хорошо знакомые жителям Москвы и Подмосковья. Люди неоднократно требовали закрыть мусорные полигоны. Но есть и третий, современный путь — сжигать отходы на специальных предприятиях, в печах, построенных по последнему слову техники. Такие заводы работают по всей Европе, и сейчас их строительство намечается в Подмосковье.