Мусорное лобби не дает России выбраться из мусорной свалки

Posted 23 марта 2021, 15:50
Published 23 марта 2021, 15:50
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Как сообщает kp.ru, не поддающийся переработке мусор можно либо закапывать, либо сваливать в кучи на полигонах. Однако в первом случае в почве начнут накапливаться токсичные вещества, а во втором будут образовываться «свалочный газ» и смрад, хорошо знакомые жителям Москвы и Подмосковья. Люди неоднократно требовали закрыть мусорные полигоны. Но есть и третий, современный путь — сжигать отходы на специальных предприятиях, в печах, построенных по последнему слову техники. Такие заводы работают по всей Европе, и сейчас их строительство намечается в Подмосковье.
Во вторник этот проект обсуждался в Общественной палате РФ.
ОРУЖИЕ ЭКОАКТИВИСТОВ — ОБМАН И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Такие методы в своей работе некоторые экологи применяют несколько лет. Так, оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в своем выступлении на радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что от мусоросжигательных заводов исходит экологическая угроза. Позже компания «РТ-Инвест», которая занимается комплексной переработкой и утилизацией отходов, подала за эти высказывания на бывшего депутата в арбитражный суд Москвы. Гудков был вынужден опровергнуть свои слова и выплатить компании компенсацию за нанесение ущерба деловой репутации. Это было в 2019 году.
А 26 февраля 2021 г. суд признал не соответствующими действительности заявления другого экс-депутата Госдумы, учредителя экологического фонда «Гражданин», Максима Шингаркина о «диоксиновой опасности» и сверхвысокой стоимости проекта.
Интересно, что экологические экстремисты выбирают жертвами своих нападок самые заметные и важные для людей проекты. Это всегда было задачей радикальных экологов, связанных со спецслужбами западных структур, таких как Greenpeace или Bellona, либо малограмотных горе-экологов, которых если послушать, то хоть в пещеры жить возвращайся.
Стоит отметить, что Владимир Грачев — известный ученый, не радикал, также заставил серьезных экологов внимательнее присмотреться к мусоросжигательному проекту. Но позже мотив ученого стал понятен. Согласно публикации в «Коммерсанте», прошлым летом сотрудники ФСБ взяли Грачева с поличным в столичном ресторане “Vаниль” за вымогательство взятки в размере одного млн евро в обмен на положительную экспертную оценку проекта. Спецслужбы долго отслеживали встречи и телефонные переговоры эколога, а в итоге задержали его при получении первого транша в размере трех млн руб.
Громкая история нанесла сильный репутационный удар по всему зеленому движению. Впрочем, виновен ли Грачев, себе он брал или для передачи вверх по экологической цепочке, следствию еще предстоит разобраться.
Кстати, до момента ареста Владимир Грачев возглавлял Всероссийское общество охраны природы. Елена Шаройкина, став ответственным секретарем центрального совета ВООП, продолжила критиковать тему мусоросжигания. Сейчас она руководит комиссией по экологии Общественной палаты и придерживается своей позиции.
«Строительство объектов несет угрозу для окружающей среды и здоровья людей, - пишет она министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антону Велиховскому. - При этом известно, что европейский опыт эксплуатации подобных объектов привел к загрязнению обширных территорий суперэкотоксикантами — диоксинами».
Снова диоксины — те самые, за которые суд признал экс-депутата Шингаркина обманщиком.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ЕВРОПЕ СПОКОЙНО РАБОТАЮТ СОТНИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
Проекты мусоросжигательных заводов, которые хотят построить в Подмосковье, успешно реализованы и работают в странах Евросоюза, где они не мешают никакому Гринпису. Более того, одно из крупнейших в мире таких предприятий действует всего в десяти км от международной штаб-квартиры этой организации в Амстердаме.
Другой экологический гигант мирового масштаба, Bellona, базируется в Норвегии, где работают почти два десятка мусоросжигательных заводов. В ФРГ таких предприятий почти 100.
Во Франции сжигается более трети отходов, а захоранивается всего четверть, все остальное уходит на переработку.
По данным Счетной палаты, в России в землю уходит 90% мусора. Кому, как не нам, осваивать передовые технологии в борьбе с отходами. О том, что сжигание разгрузит задыхающиеся полигоны, наши экоактивисты почему-то не говорят.