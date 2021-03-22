ВСК подтвердила высший Рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

Страховой Дом ВСК заботится о жизни и здоровье своих сотрудников и предоставляет им добровольное медицинское страхование, оплачивает больничный сверх установленных государственных нормативов. Каждый сотрудник может рассчитывать на оказание помощи в сложных жизненных ситуациях, есть практика дополнительных выплат сотрудникам на юбилеи и при достижении определенного стажа работы в компании. Сотрудникам предоставляются дополнительные дни отпуска по случаю бракосочетания. Сотрудникам мужского пола также предоставляются дополнительные дни отпуска по случаю рождения детей. Сотрудникам предложены скидки на программы страхования, компенсируются затраты на обучающие курсы, фитнес. Также в компании организованы разнообразные командообразующие мероприятия, в том числе спортивные. Кроме того, корпоративная команда ВСК ежегодно участвует в состязаниях по триатлону IRONSTAR. Сдерживает уровень оценки отсутствие компенсации питания и неучастие компании в пенсионных программах.