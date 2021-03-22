Медики-волонтёры будут выезжать в глубинку для оказания медпомощи

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В настоящее время в проекте «Врачебное землячество» участвуют девять медиков, которые выезжают в сёла и оказывают помощь в сфере терапии, гинекологии, стоматологии, неврологии и УЗИ-диагностики. По поручению врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова проект масштабируют на весь регион.

В ходе еженедельного оперативного совещания, которое транслировали онлайн, начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников представил главе региона проект «Врачебное землячество». Инициатива заключается в том, что каждую третью субботу врачи-земляки выезжают в свои родовые территории и оказывают волонтёрскую медицинскую помощь жителям сёл. В настоящее время в проекте участвуют девять медиков в сфере терапии, гинекологии, стоматологии, неврологии и УЗИ-диагностики. Гладков отметил, что инициатива успешная и поручил главам муниципалитетов посодействовать в её распространении на весь регион. Выезды высококвалифицированных врачей в глубинки позволят нам оказывать качественную медицинскую помощь нашим жителям и вовремя им помогать. Прошу глав обратить внимание на добровольную медицинскую инициативу и оказать всяческое содействие.Вячеслав Гладков Как сообщили в областном правительстве, идея «Врачебного землячества» принадлежит Андрею Иконникову. Ранее он вместе со своими коллегами в течение трёх лет добровольно выезжал в отдалённые сёла области для медицинской помощи жителям.