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Posted 22 марта 2021, 09:25

Published 22 марта 2021, 09:25

Modified 1 декабря, 08:11

Updated 1 декабря, 08:11

Гладков обвинил чиновников в выселении мамы и детей из квартиры в Валуйках

22 марта 2021, 09:25
Сюжет
Дети
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации, которая произошла в Валуйках. По решению суда собственница квартиры выселила на улицу свою дочь с двумя несовершеннолетними детьми. Глава региона отметил, что фактически это сделали чиновники.

О бездействии органов власти Гладков рассказал на оперативном совещании. По его словам, к нему на личный приём пришла белгородка, которую с двумя несовершеннолетними детьми по решению суда выписали из квартиры её матери-собственницы. Дело рассмотрели без участия дочери и детей. При этом представитель соцзащиты против выписки не возражал.

В настоящее время женщина снимает квартиру в Белгороде. У неё и детей нет полиса обязательного медицинского страхования, а из-за отсутствия прописки она не может даже зарегистрироваться на госуслугах и встать на учёт.

Это ЧП. Женщина всю жизнь жила в Белгородской области, родила тут двоих детей. Семейная ссора… Сейчас переехала в Белгород, снимает жильё, работает одна. Но по факту она бомж, у неё нет никаких прав, она нигде не может встать на учёт, везде на птичьих правах. Фактически мы с вами это сделали сами. Я не увидел ни в отчёте главы, что били в набат, защищали в суде, а встали на сторону собственника жилья — мамы, которая выгнала троих близких людей на улицу.Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что это недопустимая ситуация в первую очередь с точки зрения работы органов опеки.

Это беда. Мы не можем позволить, чтобы дети по факту становились беспризорниками, они остались вне рамок социальной и медицинской помощи. Не дай Бог что произойдёт — у них угроза жизни и здоровью. И нас это по факту не интересует с вами.Вячеслав Гладков

Гладков поручил ответственным чиновникам за социальный блок (Елене Батановой и Наталии Зубаревой), а также руководителям органов опеки Белгорода и Валуек найти решение проблемы до понедельника, 29 марта.

Я хотел бы попросить посмотреть, какое количество людей находятся в такой же ситуации в Белгородской области. Насколько это системный вопрос. В первую очередь, прошу глав муниципалитетов через департамент образования и органы опеки взять ситуацию на контроль. Если у самих не получается — будем помогать с правовой точки зрения. Готов сам в этом процессе поучаствовать. Лучше защитить права детей в суде, чем потом получить такую ситуацию, как сейчас.Вячеслав Гладков

#Новости#Общество#Дети#Валуйки#Эксклюзив#Чиновник#Соцзащита#Гладков#Опека
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