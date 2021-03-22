Гладков обвинил чиновников в выселении мамы и детей из квартиры в Валуйках

Это ЧП. Женщина всю жизнь жила в Белгородской области, родила тут двоих детей. Семейная ссора… Сейчас переехала в Белгород, снимает жильё, работает одна. Но по факту она бомж, у неё нет никаких прав, она нигде не может встать на учёт, везде на птичьих правах. Фактически мы с вами это сделали сами. Я не увидел ни в отчёте главы, что били в набат, защищали в суде, а встали на сторону собственника жилья — мамы, которая выгнала троих близких людей на улицу.Вячеслав Гладков