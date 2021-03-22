До конца года качественную связь и интернет получат 45 тысяч белгородцев

В пресс-службе областного правительства напомнили, что по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в населённых пунктах региона, где проживает 250–500 человек, установили специальные опоры — это только в рамках первой волны. В радиусе 50–100 м от опор можно подключиться к бесплатному Wi-Fi через сайт »Госуслуги».