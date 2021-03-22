До конца года качественную связь и интернет получат 45 тысяч белгородцев

Posted 22 марта 2021, 07:37
Published 22 марта 2021, 07:37
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
В Белгородской области до конца 2021 года установят 66 базовых станций, в итоге качественную связь и интернет получат более 45 тыс. жителей региона. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Евгений Мирошников. В следующем году услуги получат ещё 50 тыс. белгородцев.
Вице-губернатор добавил, что устанавливать станции будут с согласия жителей региона. Специалисты уже опрашивают население.
Системный подход — единственный путь к созданию качественной инфраструктуры для оказания качественных услуг нашим жителям. Обращений много, но решить проблему без современной инфраструктуры невозможно.Вячеслав Гладков
В пресс-службе областного правительства напомнили, что по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в населённых пунктах региона, где проживает 250–500 человек, установили специальные опоры — это только в рамках первой волны. В радиусе 50–100 м от опор можно подключиться к бесплатному Wi-Fi через сайт »Госуслуги».
Напомним, ранее Евгений Мирошников рассказал, что у 6% жителей Белгородской области нет сотовой связи — речь идёт о 95 тыс. человек. Решать эту проблему власти планируют с помощью вышеупомянутой программы. В стране она будет действовать до 2030 года.