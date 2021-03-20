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Posted 20 марта 2021, 05:45

Published 20 марта 2021, 05:45

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Стало известно, почему закроют суд в Губкине Белгородской области

20 марта 2021, 05:45
Сюжет
Суд
За заседании комитета белгородской облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности объяснили, почему в Губкинском горокруге собираются упразднить районный суд. В нём не хватает судей.

В Губкинском горокруге решили упразднить районный суд. По информации замначальника управления судебного департамента в Белгородской области Вячеслава Переверзева, на данный момент в горокруге работает два суда: городской и районный. В последнем работают только один судья и председатель. Временное отсутствие, отпуск или болезнь одного из сотрудников существенно увеличивает нагрузку на вторую штатную единицу, поэтому процесс работы сильно усложняется.

В двухсоставном районном суде зачастую оказывается невозможным выполнение некоторых процессуальных моментов. Например, нельзя рассматривать некоторые категории дел, которые нужно рассматривать в составе коллегии из трёх судей при наличии соответствующего ходатайства обвиняемого.Вячеслав Переверзев

При этом Переверзев отметил, что добавлять штатные единицы в районный суд нецелесообразно: общее количество дел не такое большое, чтобы обеспечить адекватную нагрузку судьям.

Штатную численность работников районного суда в случае его упразднения сохранят. Все сотрудники перейдут работать в Губкинский городской суд.

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему работы судебной власти в горокруге. Отметили на заседании, что в Старом Осколе точно так же имеется два суда, но численность судей в нём больше: там работают четыре судьи.

Законопроект направят в Правительство РФ для заключения. После этого суд в Губкинском горокруге смогут упразднить.

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