Стало известно, почему закроют суд в Губкине Белгородской области

В Губкинском горокруге решили упразднить районный суд. По информации замначальника управления судебного департамента в Белгородской области Вячеслава Переверзева, на данный момент в горокруге работает два суда: городской и районный. В последнем работают только один судья и председатель. Временное отсутствие, отпуск или болезнь одного из сотрудников существенно увеличивает нагрузку на вторую штатную единицу, поэтому процесс работы сильно усложняется.