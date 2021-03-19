В Белгороде полицейские провели обыск в BMW с курскими номерами

Posted 19 марта 2021, 12:43
Published 19 марта 2021, 12:43
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
Как сообщает Go31, в Белгороде на улице Механизаторов оперативники задержали троих молодых людей, которые передвигались в BMW с курскими номерами. Мужчины находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Сейчас правоохранители совместно с кинологами обыскивают иномарку. В машине могут находиться наркотические средства.
В УМВД по Белгородской области пока прокомментировать информацию не смогли.