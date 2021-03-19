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Posted 19 марта 2021, 12:43

Published 19 марта 2021, 12:43

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

В Белгороде полицейские провели обыск в BMW с курскими номерами

19 марта 2021, 12:43
Сюжет
УМВД
В областном центре на улице Механизаторов правоохранители обыскивали иномарку. Предполагается, что в автомобиле могли находиться наркотики.

Как сообщает Go31, в Белгороде на улице Механизаторов оперативники задержали троих молодых людей, которые передвигались в BMW с курскими номерами. Мужчины находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители совместно с кинологами обыскивают иномарку. В машине могут находиться наркотические средства.

В УМВД по Белгородской области пока прокомментировать информацию не смогли.

#Новости#Происшествия#Наркотики#УМВД#Новости Белгорода#Криминал#Обыск
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