«Русь», куда ж несёшься ты? Дай ответ!

На сегодняшний день «Русь» должна поставщику за уже потреблённую электроэнергию почти 2,3 млн рублей. 12 марта ресурсоснабжающая организация направила управляющей компании очередное уведомление о вводе ограничения режима потребления электрической энергии в административном здании УК по улице Левобережной, 12 и предложила до 23 марта погасить образовавшуюся задолженность. Но, похоже, ни одна из сторон уже не испытывает оптимизма по поводу реализации требования. Схема подключения к сети в здании такова, что доступ к щитовой инженеру-инспектору Белгородэнергосбыта должны обеспечить сотрудники управляющей компании. А они, естественно, делают все возможное для того, чтобы их руководство и бухгалтерию не лишили благ цивилизации.