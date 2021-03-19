«Русь», куда ж несёшься ты? Дай ответ!

Posted 19 марта 2021, 08:21
Published 19 марта 2021, 08:21
Modified 1 декабря, 08:13
Updated 1 декабря, 08:13
Одним из «кредиторов поневоле» стал для управляющей компании гарантирующий поставщик электроэнергии, который в постоянных судебных тяжбах на протяжении четырёх лет отстаивает своё право получить деньги за отпущенный товар. За это время Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел 25 исков АО «Белгородэнергосбыт» о взыскании задолженности с УК «Русь». По 22 из них вынесено решение в пользу ресурсоснабжающей организации. По последним данным, с июля 2020 года Белгородэнергосбыту усилиями юристов удалось вернуть треть долга.
На сегодняшний день «Русь» должна поставщику за уже потреблённую электроэнергию почти 2,3 млн рублей. 12 марта ресурсоснабжающая организация направила управляющей компании очередное уведомление о вводе ограничения режима потребления электрической энергии в административном здании УК по улице Левобережной, 12 и предложила до 23 марта погасить образовавшуюся задолженность. Но, похоже, ни одна из сторон уже не испытывает оптимизма по поводу реализации требования. Схема подключения к сети в здании такова, что доступ к щитовой инженеру-инспектору Белгородэнергосбыта должны обеспечить сотрудники управляющей компании. А они, естественно, делают все возможное для того, чтобы их руководство и бухгалтерию не лишили благ цивилизации.
Сценарий этой истории не меняется. Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает управляющей компании ввести самоограничение электропотребления, УК вспоминает об этом только в момент визита инженера-инспектора и противодействует законным требованиям Белгородэнергосбыта, ресурсоснабжающая организация обращается в Ростехнадзор. Тот уже дважды накладывал административные штрафы на управляющую компанию, которые она заплатила в городскую казну. Только возникает вопрос: из чьих средств?
Всё это происходит на фоне того, что жильцы многоквартирных домов добросовестно оплачивают электроэнергию. Но задумываются ли они о том, куда уходят их деньги? Как образовался такой большой долг? Каким образом он будет погашаться? И не случится ли так, что однажды проблема УК станет проблемой жильцов, её долг – их долгом, а места общего пользования, в том числе лестничные площадки домов погрузятся в темноту?
А стоило бы об этом задуматься. Пока не поздно. Ведь в конце концов это жильцы многоквартирных домов нанимают управляющую компанию для выполнения работ, а не она сама решает, на какие цели направить полученные от потребителей электроэнергии средства.