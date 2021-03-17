Гладков объявил об открытии под Белгородом Центра для одарённых детей

Ранее мы уже писали о строительстве под Белгородом Центра для одарённых детей и общежития при школе «Алгоритм успеха», которая находится в микрорайоне Улитка, однако точных дат открытия не было. Построить Центр обещали в 2021–2022 году. Согласно документам госзакупки, это должно быть трёхэтажное здание площадью 3961 м² для 100 обучающихся.