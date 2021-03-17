Гладков объявил об открытии под Белгородом Центра для одарённых детей

Posted 17 марта 2021, 13:24
Published 17 марта 2021, 13:24
Modified 1 декабря, 08:09
Updated 1 декабря, 08:09
Инновационный образовательный центр для одарённых детей откроется 1 сентября по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обучение одарённых юных белгородцев будет проходить по системе «Сириус». Глава региона отметил, что образовательные программы в данной модели являются лучшими в России. А следующим этапом после открытия Центра станет строительство общежития на 30 мест для участников данной программы.
Такой проект стал возможным благодаря двум финансовым составляющим — федеральному гранту в размере 194,8 млн рублей и региональному софинансированию на сумму 8,1 млн рублей.
Сейчас начинается этап закупки профессионального оборудования для лабораторий Центра. Также уже отбираются преподаватели, в их состав будут входить ведущие учёные и педагоги, выдающиеся музыканты, тренеры и спортсмены, пишет Вячеслав Гладков.
Мы хотим, чтобы наши белгородские дети имели возможность изучать новые компетенции, получали лучшее образование, чтобы потом развивать нашу область.Вячеслав Гладков
В качестве главной концепции будущего образовательного центра Гладков обозначил выявление одарённых детей в глубинках региона, чтобы помочь им развить свои таланты.
Ранее мы уже писали о строительстве под Белгородом Центра для одарённых детей и общежития при школе «Алгоритм успеха», которая находится в микрорайоне Улитка, однако точных дат открытия не было. Построить Центр обещали в 2021–2022 году. Согласно документам госзакупки, это должно быть трёхэтажное здание площадью 3961 м² для 100 обучающихся.
В корпусе должны обустроить универсальный учебный кабинет, научно-исследовательскую лабораторию, лаборантскую, рекреацию и коворкинг, а также зону с кабинетом преподавателя и жилыми комнатами.