Два часа — и можно ехать: почему ямы в межсезонье ремонтируют литым асфальтобетоном?

Posted 17 марта 2021, 09:43
Published 17 марта 2021, 09:43
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
В период межсезонья качественно и быстро выполнить ямочный ремонт возможно только с помощью литого асфальтобетона, поскольку материал предназначен для работ при низких температурах и в неблагоприятных погодных условиях. Литая асфальтобетонная смесь производится на трёх заводах предприятия: в Белгороде, Валуйском и Алексеевском горокругах.
Производительность такого завода — 35 тонн литой асфальтобетонной смеси в час. Данной мощности достаточно, чтобы обеспечить материалом ремонтные бригады предприятия.
После производства литая асфальтобетонная смесь загружается в специализированный автомобиль-термос «Кохер», который оборудован системой подогрева и постоянного перемешивания. Температура смеси составляет 220-240˚С и поддерживается на этом уровне в течение всего времени транспортировки к месту ремонтных работ.
Что касается укладки асфальтобетонной смеси, она производится при температуре 180-220˚С. Благодаря столь высокой температуре из основания выпаривается влага, а большое содержание битума способствует эффективному сцеплению смеси с нижними слоями дорожной конструкции.
Литой асфальтобетон не требует уплотнения, и уже через два часа можно возобновлять движение по отремонтированному участку дороги.
В целом, на сегодняшний день в рамках контрактов «Белгороддорстрой» отремонтировал более 1200 квадратных метров дорожного покрытия в Белгороде. Большой объем ремонтных работ был выполнен на загруженных городских магистралях с интенсивным движением: улицах Костюкова, 5 августа, Волчанской, а также проспекте Ватутина.
Что касается последнего, в понедельник, 15 марта, ход выполнения ямочного ремонта на данном участке обсуждали на оперативном совещании с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.
А в ближайшее время предприятие намерено продолжать ремонтные работы на городских дорогах и отремонтировать проблемные участки в центре, на Харьковской горе и других районах города. По словам генерального директора ООО «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна, уже к концу марта открытая аварийная ямочность на улично-дорожной сети города Белгорода будет устранена.