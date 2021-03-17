Два часа — и можно ехать: почему ямы в межсезонье ремонтируют литым асфальтобетоном?

А в ближайшее время предприятие намерено продолжать ремонтные работы на городских дорогах и отремонтировать проблемные участки в центре, на Харьковской горе и других районах города. По словам генерального директора ООО «Белгороддорстрой» Мадата Дарчиняна, уже к концу марта открытая аварийная ямочность на улично-дорожной сети города Белгорода будет устранена.