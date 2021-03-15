Россияне в 8 раз чаще стали решать страховые случаи по автокаско удаленно

Posted 15 марта 2021, 10:32
Published 15 марта 2021, 10:32
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Итоги проведенного анализа показали, что в феврале доля урегулирования страховых случаев удаленно превысила 60% от всех каналов взаимодействия с клиентами. Увеличение составило более 52 процентных пунктов. Аналогичный показатель за прошлый период равнялся 7,7%, пишет Newsnn.ru.
Это говорит о том, что страхователи стали реже прибегать к решению вопросов по автокаско по традиционным каналам. Так, количество обращений через контакт-центр ВСК снизилось на 14 процентных пунктов и составило 7,8%. В 3 раза реже россияне начали посещать офисы компании, чтобы урегулировать автокаско. Если данный показатель в феврале 2020 года был более 47%, то в данный момент равен лишь 17,8%. К представителям компании напрямую также стали обращаться реже: показатель упал с 18,5% до 14,2%. При этом стоит заметить, что клиентам, посещающим офис компании, сотрудники презентуют новый сервис удаленного урегулирования и рассказывают о возможностях обслуживания в дистанционном формате.
Вице-президент, руководитель управления развития экосистемы Страхового Дома ВСК Олег Лисник подчеркнул, что удаленная форма взаимодействия оказалась довольно востребованной и актуальной для граждан. Он отметил, что в 2020 году проект был масштабирован по всей России. Жители отдаленных регионов также могли воспользоваться этим сервисом.
По словам Олега Лисника, если раньше страховой случай в формате офлайн оформлялся в среднем приблизительно до двух дней, то сегодня на процедуру уходит примерно 10 минут, причем удаленно. При этом дистанционно клиенту быстрее выдается и направление на ремонт: всего за один день, в то время как офлайн решение этого вопроса занимает в среднем 4 дня.
Олег Лисник сообщил, что для клиентов выгода является очевидной. В планах ВСК к лету - повысить количество пользователей, решивших свои вопросы удаленно, до 70% от общего количества обращений по урегулированию страховых случаев в автокаско.