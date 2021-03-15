Россияне в 8 раз чаще стали решать страховые случаи по автокаско удаленно

Это говорит о том, что страхователи стали реже прибегать к решению вопросов по автокаско по традиционным каналам. Так, количество обращений через контакт-центр ВСК снизилось на 14 процентных пунктов и составило 7,8%. В 3 раза реже россияне начали посещать офисы компании, чтобы урегулировать автокаско. Если данный показатель в феврале 2020 года был более 47%, то в данный момент равен лишь 17,8%. К представителям компании напрямую также стали обращаться реже: показатель упал с 18,5% до 14,2%. При этом стоит заметить, что клиентам, посещающим офис компании, сотрудники презентуют новый сервис удаленного урегулирования и рассказывают о возможностях обслуживания в дистанционном формате.