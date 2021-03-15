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Posted 15 марта 2021, 05:42

Published 15 марта 2021, 05:42

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

Почему банк может заблокировать карту

Почему банк может заблокировать карту

15 марта 2021, 05:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
Почему карта может быть заблокирована, что делать, если вы потеряли карту, и как отвечать «сотрудникам службы безопасности банка», которые требуют ваши данные и угрожают блокировкой.

Мы попытались разобраться в нюансах блокировки банковских карт вместе с заведующим сектором платёжных систем и расчётов регионального Отделения Банка России Ольгой Авершиной.

Что делать, если карту заблокировали?

Для начала стоит понять причину блокировки. В банке, который выпустил вашу карту, вам должны это пояснить. Если вы уверены, что блокировка произошла по ошибке, то нужно связаться с банком, объяснить, что это за платёж. Если перевод денег не связан с отмыванием преступных доходов, банк разблокирует карту и проведёт операцию или попросит её повторить.

В некоторых случаях могут заблокировать не карту, а определённую сумму, которую вы задолжали за налоги, штрафы или ЖКУ. Банк в таком случае выполняет постановление суда и службы судебных приставов о взыскании с вас этих задолженностей.

Если вам звонят и говорят, что ваша карта заблокирована, – это могут быть мошенники. Просто положите трубку и позвоните по горячей линии банка, набрав номер вручную, он обычно указан на самой карте. Сотрудники расскажут, в чём причина блокировки и подскажут, как лучше поступить конкретно в вашей ситуации.Ольга Авершина, эксперт Отделения Белгород Банка России

С момента приостановки действий по операции вам даётся два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть её проведение.

Что делать, когда карта потерялась:

  1. Заблокируйте карту по номеру горячей линии, через мобильное приложение, в интернет-банке, по смс или непосредственно в отделении банка.
  2. В банке вы можете получить свои денежные средства с этой карты по паспорту.
  3. После блокировки карты вы можете по-прежнему пользоваться деньгами на счёте, к которому она была прикреплена.
  4. Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку на перевыпуск своей карты. Счёт, к которому она была привязана, и сумма на ней останутся прежними, изменён будет только ПИН-код.

Важно помнить: если вы потеряли кредитную карту, долг с вашей карты никуда не исчезнет. Продолжайте вносить платежи в отделении банка.

Если же вы надеетесь найти свою карту, то можно обойтись временной блокировкой или установлением нулевого лимита. Для этого уточняйте информацию в своём банке.

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