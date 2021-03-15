Почему банк может заблокировать карту

Posted 15 марта 2021, 05:42
Published 15 марта 2021, 05:42
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Мы попытались разобраться в нюансах блокировки банковских карт вместе с заведующим сектором платёжных систем и расчётов регионального Отделения Банка России Ольгой Авершиной.
Для начала стоит понять причину блокировки. В банке, который выпустил вашу карту, вам должны это пояснить. Если вы уверены, что блокировка произошла по ошибке, то нужно связаться с банком, объяснить, что это за платёж. Если перевод денег не связан с отмыванием преступных доходов, банк разблокирует карту и проведёт операцию или попросит её повторить.
В некоторых случаях могут заблокировать не карту, а определённую сумму, которую вы задолжали за налоги, штрафы или ЖКУ. Банк в таком случае выполняет постановление суда и службы судебных приставов о взыскании с вас этих задолженностей.
Если вам звонят и говорят, что ваша карта заблокирована, – это могут быть мошенники. Просто положите трубку и позвоните по горячей линии банка, набрав номер вручную, он обычно указан на самой карте. Сотрудники расскажут, в чём причина блокировки и подскажут, как лучше поступить конкретно в вашей ситуации.Ольга Авершина, эксперт Отделения Белгород Банка России
С момента приостановки действий по операции вам даётся два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть её проведение.
Важно помнить: если вы потеряли кредитную карту, долг с вашей карты никуда не исчезнет. Продолжайте вносить платежи в отделении банка.
Если же вы надеетесь найти свою карту, то можно обойтись временной блокировкой или установлением нулевого лимита. Для этого уточняйте информацию в своём банке.