Почему банк может заблокировать карту

Для начала стоит понять причину блокировки. В банке, который выпустил вашу карту, вам должны это пояснить. Если вы уверены, что блокировка произошла по ошибке, то нужно связаться с банком, объяснить, что это за платёж. Если перевод денег не связан с отмыванием преступных доходов, банк разблокирует карту и проведёт операцию или попросит её повторить.