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Posted 15 марта 2021, 11:55

Published 15 марта 2021, 11:55

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Новый поезд довезёт белгородцев до Адлера за 39 часов

15 марта 2021, 11:55
Сюжет
Ржд
В последних числах мая компания РЖД запустит летний поезд, который соединит областной центр и курорты Краснодарского края. В пути пассажирам придётся провести более суток. Но повезло жителям Старого Оскола — маршрут пройдёт через их город.

С 30 мая будет курсировать поезд № 548В Белгород — Имеретинский курорт (Адлер). О запуске рейса сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта.

Поезд начнёт движение в 23:59. Время в пути займёт более суток: 1 день и 15 часов. На маршруте пассажиров ожидает 30 остановок, в том числе на нескольких станциях в Белгородской области.

Ранее стало известно, что с 29 мая Белгород и Москву свяжет только один поезд — № 128В, который едет через Губкин и Старый Оскол. Причиной отмены остальных рейсов стал ремонт железнодорожных путей. Время в пути составит 15 часов 15 минут.

Напомним, что фирменный поезд «Белогорье» попал в двадцатку лучших по итогам минувшего года. Пассажиры отметили чистоту в вагонах, наличие розеток, душа и столика для пеленания.

По итогам января направление Москва — Белгород вошло в двадцатку наиболее популярных. Туристический пассажиропоток в период новогодних каникул вырос в Белгород и Старый Оскол.

#Новости#Общество#Ржд#Поезд#Краснодарский край#Белгород#Адлер
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