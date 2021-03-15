Новый поезд довезёт белгородцев до Адлера за 39 часов

Posted 15 марта 2021, 11:55
Published 15 марта 2021, 11:55
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
С 30 мая будет курсировать поезд № 548В Белгород — Имеретинский курорт (Адлер). О запуске рейса сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта.
Поезд начнёт движение в 23:59. Время в пути займёт более суток: 1 день и 15 часов. На маршруте пассажиров ожидает 30 остановок, в том числе на нескольких станциях в Белгородской области.
Ранее стало известно, что с 29 мая Белгород и Москву свяжет только один поезд — № 128В, который едет через Губкин и Старый Оскол. Причиной отмены остальных рейсов стал ремонт железнодорожных путей. Время в пути составит 15 часов 15 минут.
Напомним, что фирменный поезд «Белогорье» попал в двадцатку лучших по итогам минувшего года. Пассажиры отметили чистоту в вагонах, наличие розеток, душа и столика для пеленания.
По итогам января направление Москва — Белгород вошло в двадцатку наиболее популярных. Туристический пассажиропоток в период новогодних каникул вырос в Белгород и Старый Оскол.