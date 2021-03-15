Мастер-классы проекта «Новый ты. Искусство внутри» продолжаются

Posted 15 марта 2021, 10:12
Published 15 марта 2021, 10:12
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
За две недели молодые люди были на мастер-классе по поппингу от Ибраима Абибулаева, ходили на спектакль «А завтра была война» в драмтеатр имени М.С. Щепкина, учились аэростретчингу у Анны Малышевой, делали костеры из эпоксидной смолы вместе с Алёной Лаптевой и играли на органе в Белгородской государственной филармонии под руководством Тимура Халиуллина.
Это уникальный проект. Увидела объявление в соцсетях, подписалась на рассылку и открыла для себя мир творчества: сходила на танцевальный мастер-класс, побывала на занятиях по растяжке в гамаках и даже попробовала сыграть мелодию на органе. Это непередаваемые ощущения, которые нельзя купить вместе с абонементом или входным билетом.Алиса Вергун
На мастер-классы и экскурсии может попасть любой желающий. Запись на каждый открывается за сутки. Достаточно подписаться на бесплатную рассылку.
Уже на этой неделе участники проекта «Новый ты. Искусство внутри» смогут нарисовать картины маслом, поиграть на барабанах, посетить очередной танцевальный мастер-класс и познакомиться с закулисьями театра.
Пока всё идёт по плану. Мы получаем обратную связь и от участников, и от спикеров. Как правило, на каждую встречу приходит своя аудитория: те, кому интересно то или иное направление, отсюда и вопросы, живое общение, неподдельный интерес. Я благодарна всем, кто поддержал проект, для нас это важно. Отдельное спасибо учреждениям культуры: Белгородской государственной филармонии и Белгородскому академическому драматическому театру имени М.С. Щепкина — их атмосфера делает встречи уникальными.Ирина Титовская, руководитель проекта
Проект «Новый ты» реализуется с 2018 года. За это время участниками тренингов и мастер-классов стали более 200 человек.