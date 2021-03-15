Мастер-классы проекта «Новый ты. Искусство внутри» продолжаются

Пока всё идёт по плану. Мы получаем обратную связь и от участников, и от спикеров. Как правило, на каждую встречу приходит своя аудитория: те, кому интересно то или иное направление, отсюда и вопросы, живое общение, неподдельный интерес. Я благодарна всем, кто поддержал проект, для нас это важно. Отдельное спасибо учреждениям культуры: Белгородской государственной филармонии и Белгородскому академическому драматическому театру имени М.С. Щепкина — их атмосфера делает встречи уникальными.Ирина Титовская, руководитель проекта