Доярка в Белгородской области восстановилась на работе в «Авиде» через суд

Posted 15 марта 2021, 07:46
Published 15 марта 2021, 07:46
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Женщина работала в организации оператором машинного доения. Однако спустя время она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а после обратилась в суд. Жительница Старого Оскола рассказала, что оставить должность её вынудил работодатель и что в действительности она не собиралась уходить из агрохолдинга.
Суд встал на сторону женщины и обязал компанию восстановить её на работе. Приставы предупредили организацию о последствиях неисполнения приговора по ст. 315 УК РФ. В агрохолдинге в итоге издали приказ о восстановлении женщины в должности.
Напомним, что ранее житель Белгородской области подал в суд на работодателя и выиграл дело. Тракториста подозревали в краже пшеницы и уволили из-за утраты доверия. Однако суд постановил восстановить мужчину в должности, а также заплатить рабочему зарплату за время вынужденного отсутствия, моральный вред и судебные расходы.
Другого белгородца застали пьяным на территории места работы. Однако то, что это произошло в нерабочее время, побудило суд встать на сторону мужчины и обязать работодателя восстановить его в должности.