Доярка в Белгородской области восстановилась на работе в «Авиде» через суд

Женщина работала в организации оператором машинного доения. Однако спустя время она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а после обратилась в суд. Жительница Старого Оскола рассказала, что оставить должность её вынудил работодатель и что в действительности она не собиралась уходить из агрохолдинга.