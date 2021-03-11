Росприроднадзор проверил место аварии трубопровода в Югре и не нашел загрязнений

Источники сообщают, что расчетный объем продуктов газопереработки в трубе в момент аварии — около 660 тонн, из которых 600 контролируемо были откачаны и сожжены самой компанией. Еще 19 тонн пропана и бутана остаются в трубе, их будут вычищать. Утечку предварительно оценивают в 40-45 тонн, пока невозможно сказать, какой объем вещества сгорел на льду.