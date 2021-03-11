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Posted 11 марта 2021, 16:42

Published 11 марта 2021, 16:42

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Росприроднадзор проверил место аварии трубопровода в Югре и не нашел загрязнений

11 марта 2021, 16:42
На месте прорыва трубопровода «СибурТюменьГаза» эксперты Росприроднадзора не обнаружили загрязняющих веществ. Специалисты брали для исследования пробы воздуха и воды.

Как сообщается в отчетных документах, в пробе, взятой выше по течению Оби на расстоянии 500 метров от места возгорания, обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ. Это единственное превышение допустимых значений, в атмосферном воздухе пробы не показали загрязнения, пишет ТАСС.

Источники сообщают, что расчетный объем продуктов газопереработки в трубе в момент аварии — около 660 тонн, из которых 600 контролируемо были откачаны и сожжены самой компанией. Еще 19 тонн пропана и бутана остаются в трубе, их будут вычищать. Утечку предварительно оценивают в 40-45 тонн, пока невозможно сказать, какой объем вещества сгорел на льду.

Авария произошла в районе Нижневартовска 6 марта. Из-за разлива углеводородов на трубопроводе «СибурТюменьГаза» в акватории Оби случилось возгорание, один человек пострадал. Ростехнадзор уточняет, что в подводном участке трубопровода могло содержаться около 700 тонн углеводородов. Местные власти подтвердили, что пробы не показали превышения допустимой концентрации.

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