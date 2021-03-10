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Posted 10 марта 2021, 14:18

Published 10 марта 2021, 14:18

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Половина оргкомитета по праймериз «Единой России» будет состоять из общественников

10 марта 2021, 14:18
В состав федерального оргкомитета, который займется подготовкой и проведением предварительного голосования «Единой России», включат общественников. О том, что волонтеры должны принимать участие в политике, недавно при встрече с активистами движения «Мы вместе» заявил Владимир Путин.

«Для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», — отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщает nashgorod.ru, на состоявшемся 10 марта первом заседании оргкомитета его председателем был выбран сенатор и один из основателей ЕР Александр Карелин. По его информации, в составах федерального и региональных оргкомитетов будет по 17 человек. Большая часть мест будет отдана представителям добровольческих организаций.

«Добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — говорит он.

По данным координатора федерального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Марии Якунчиковой, список представителей будет ими подан до 15 марта.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются», — констатировала она. Но, принимая участие в политической жизни, они смогут расширить свои возможности, что необходимо для помощи людям.

В свою очередь Турчак сообщил, что представители партии выразили готовность помочь волонтерам. Они проконсультируют их, как должна проходить процедура предварительного голосования. Участие добровольцев в ней должно сказаться на повышении уровня доверия жителей регионов к выборному процессу.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», праймериз планируется провести в открытом формате в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Возможность участвовать в голосовании будет у всех жителей России, зарегистрированных и прошедших верификацию на платформе «Госуслуги».

«В предварительном голосовании партии могут участвовать активисты, общественники, волонтеры. Это люди, которые хорошо знают проблемы в социальной сфере. Они знают всё о нюансах в законодательстве, которые нужно исправить, чтобы сделать помощь более доступной, о барьерах, которые не позволяют решать проблему в короткие сроки. Их опыт ценен и полезен. Более того, это люди, которые не привыкли опускать руки или сдаваться. Они настроены на конструктивный диалог и всегда готовы выступить с инициативой. В Белгородской области есть такие лидеры», — отметила Елизавета Паткина, активист волонтерского центра партии «Единая Россия» города Белгорода.

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