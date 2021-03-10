Половина оргкомитета по праймериз «Единой России» будет состоять из общественников

«В предварительном голосовании партии могут участвовать активисты, общественники, волонтеры. Это люди, которые хорошо знают проблемы в социальной сфере. Они знают всё о нюансах в законодательстве, которые нужно исправить, чтобы сделать помощь более доступной, о барьерах, которые не позволяют решать проблему в короткие сроки. Их опыт ценен и полезен. Более того, это люди, которые не привыкли опускать руки или сдаваться. Они настроены на конструктивный диалог и всегда готовы выступить с инициативой. В Белгородской области есть такие лидеры», — отметила Елизавета Паткина, активист волонтерского центра партии «Единая Россия» города Белгорода.