В Белгороде откроют «Академию» для молодых архитекторов и урбанистов

Проект временно исполняющему обязанности губернатора представили во время рабочей поездки. Вячеслав Гладков отметил, что молодёжь нужно привлекать к работе уже на стадии планирования, чтобы они участвовали в составлении технического задания. «В ближайшее время мы соберём молодых архитекторов, которых интересует развитие города в различных сферах — благоустройство, цифровые технологии и другие линии, которые позволят сделать лучше жизнь наших горожан, и объединим их идеи с общими возможностями», — добавил глава региона.