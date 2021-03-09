В Белгороде откроют «Академию» для молодых архитекторов и урбанистов

Posted 9 марта 2021, 13:28
Published 9 марта 2021, 13:28
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
В Белгороде может появиться молодёжное пространство «Академия». Новую площадку позиционируют как место для архитекторов и урбанистов: они будут участвовать в разработке проектов благоустройства общественных пространств в регионе.
Проект временно исполняющему обязанности губернатора представили во время рабочей поездки. Вячеслав Гладков отметил, что молодёжь нужно привлекать к работе уже на стадии планирования, чтобы они участвовали в составлении технического задания. «В ближайшее время мы соберём молодых архитекторов, которых интересует развитие города в различных сферах — благоустройство, цифровые технологии и другие линии, которые позволят сделать лучше жизнь наших горожан, и объединим их идеи с общими возможностями», — добавил глава региона.
В «Академию» войдут городская библиотека, открытый коворкинг, многофункциональный зал для мероприятий. Новая площадка может расположиться недалеко от одного из учебных корпусов БГТУ им. Шухова на общей площади 612,7 м².