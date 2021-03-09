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Posted 9 марта 2021, 14:03

Published 9 марта 2021, 14:03

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Кредитный портфель группы «Открытие» за прошлый год увеличился на 28%

9 марта 2021, 14:03
Банковская группа «Открытие» озвучила консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2020 год. Чистая выручка группы, согласно документам, увеличилась до 43,4 млрд рублей.

В отчете указано, что общие активы группы составили 3,472 триллиона рублей — на 6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Работающие активы на конец прошлого года составили свыше 2,3 триллиона, сообщает muksun.fm.

Доли банковской, пенсионной и страховой деятельности группы составили 78%, 17% и 5% соответственно.

За прошлый год увеличилась доля кредитного портфеля, теперь она составляет 46%, кредитный портфель при этом равен 1,7 триллиона рублей, что показывает рост на 28%.

На 23% увеличился кредитный портфель малому, среднему, крупному корпоративному бизнесу. Что касается розничного кредитного портфеля, то отмечается его рост на 41%, что превышает аналогичный показатель в других банках России.

По темпу роста портфеля необеспеченных розничных кредитов «Открытие» занимает второе место, по объему ипотечного кредитования — пятое.

Также группа нарастила объем размещенных в банке средств клиентов. Рост составил 8%, в настоящее время в банке размещены 1,972 триллиона рублей юрлиц и физлиц.

Президент — председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов прокомментировал финансовые итоги прошлого года. Он отметил, что группе удалось сохранить непрерывность и эффективность бизнес-процессов с переходом на удаленный формат работы. Она сократила расходы на административно-хозяйственную деятельность, увеличила операционные доходы, таким образом, смогла адаптироваться к новым реалиям на фоне пандемии.

Всего «Открытие» направило на поддержку клиентов 163 млрд рублей. Был оказан ряд мер поддержки, например введение нулевой комиссии за обслуживание и кредитных каникул.

Еще одно важное направление развития — создание собственной IT-инфраструктуры. Усиление цифровых каналов продаж и развитие технологий оформления продуктов без посещения офиса позволили перестроиться на формат обслуживания клиентов в условиях пандемии. «Розничные интернет-банк и мобильный банк „Открытия“ вошли в топ-5 российского банковского рынка», — добавил Задорнов.

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