Кредитный портфель группы «Открытие» за прошлый год увеличился на 28%

Posted 9 марта 2021, 14:03
Published 9 марта 2021, 14:03
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В отчете указано, что общие активы группы составили 3,472 триллиона рублей — на 6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Работающие активы на конец прошлого года составили свыше 2,3 триллиона, сообщает muksun.fm.
Доли банковской, пенсионной и страховой деятельности группы составили 78%, 17% и 5% соответственно.
За прошлый год увеличилась доля кредитного портфеля, теперь она составляет 46%, кредитный портфель при этом равен 1,7 триллиона рублей, что показывает рост на 28%.
На 23% увеличился кредитный портфель малому, среднему, крупному корпоративному бизнесу. Что касается розничного кредитного портфеля, то отмечается его рост на 41%, что превышает аналогичный показатель в других банках России.
По темпу роста портфеля необеспеченных розничных кредитов «Открытие» занимает второе место, по объему ипотечного кредитования — пятое.
Также группа нарастила объем размещенных в банке средств клиентов. Рост составил 8%, в настоящее время в банке размещены 1,972 триллиона рублей юрлиц и физлиц.
Президент — председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов прокомментировал финансовые итоги прошлого года. Он отметил, что группе удалось сохранить непрерывность и эффективность бизнес-процессов с переходом на удаленный формат работы. Она сократила расходы на административно-хозяйственную деятельность, увеличила операционные доходы, таким образом, смогла адаптироваться к новым реалиям на фоне пандемии.
Всего «Открытие» направило на поддержку клиентов 163 млрд рублей. Был оказан ряд мер поддержки, например введение нулевой комиссии за обслуживание и кредитных каникул.
Еще одно важное направление развития — создание собственной IT-инфраструктуры. Усиление цифровых каналов продаж и развитие технологий оформления продуктов без посещения офиса позволили перестроиться на формат обслуживания клиентов в условиях пандемии. «Розничные интернет-банк и мобильный банк „Открытия“ вошли в топ-5 российского банковского рынка», — добавил Задорнов.