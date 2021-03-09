Кредитный портфель группы «Открытие» за прошлый год увеличился на 28%

Президент — председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов прокомментировал финансовые итоги прошлого года. Он отметил, что группе удалось сохранить непрерывность и эффективность бизнес-процессов с переходом на удаленный формат работы. Она сократила расходы на административно-хозяйственную деятельность, увеличила операционные доходы, таким образом, смогла адаптироваться к новым реалиям на фоне пандемии.