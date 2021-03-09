bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2021, 10:49

Published 9 марта 2021, 10:49

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Бизнес ВКонтакте и Mail.ru Group открыли ранний доступ к Мультимаркету

9 марта 2021, 10:49
Бизнес ВКонтакте и Mail.ru Group представляют единую платформу электронной коммерции — Мультимаркет.

Здесь владельцы онлайн-магазинов могут одновременно управлять товарами и заказами из ВКонтакте, Одноклассников, AliExpress и Юлы. Таким образом, предприниматели получают доступ к суммарной аудитории этих площадок — 170 миллионам пользователей в месяц (без учёта пересечений), тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж. При этом для клиентов всё остаётся прежним: они могут покупать товары или задавать вопросы именно там, где нашли магазин, — например, на AliExpress.

Чтобы организовать продажи через Мультимаркет, владельцу магазина нужно зарегистрироваться в сервисе multimarket.pro и, следуя подсказкам, разместить товары на выбранных площадках. Среди вариантов — сообщество ВКонтакте, группа в Одноклассниках, магазин на AliExpress и профиль на Юле. На старте, чтобы продавать на AliExpress и Юле, предпринимателям нужно будет создать в Мультимаркете новый профиль. Подключать к платформе существующие профили получится уже в ближайшем будущем.

Мультимаркет позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных площадок, а ещё пересчитывает остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — можно парой нажатий снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины. Оценить эффективность размещения поможет статистика — отдельная для каждой площадки. Кроме того, прямо в Мультимаркете можно общаться с клиентами — эта функция уже работает для аудитории из ВКонтакте, Одноклассников и Юлы, а вскоре станет доступна для магазинов на AliExpress.

Мультимаркет станет частью экосистемы VK. Благодаря бесшовному доступу к различным сервисам экосистемы управлять магазином в Мультимаркете могут несколько человек без дополнительной регистрации — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect. Администраторов можно назначать и удалять в любой момент. Также для предпринимателей предусмотрена своя служба поддержки.

В будущем из единого рекламного кабинета Мультимаркета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках. Настроить рекламу получится как вручную, так и с помощью автоматизированной системы — она самостоятельно выберет релевантную ставку в зависимости от задач и целевой аудитории. Всё это сэкономит время предпринимателей: больше не придётся возиться с настройками и подсчитывать бюджеты для каждой площадки по отдельности. Уже сейчас в Мультимаркете можно запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании ВКонтакте.

Также разработчики планируют увеличивать число площадок и добавлять в сервис новые функции: например, внутри Мультимаркета можно будет управлять доставкой и оплатой товаров.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика