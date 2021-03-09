Бизнес ВКонтакте и Mail.ru Group открыли ранний доступ к Мультимаркету

Posted 9 марта 2021, 10:49
Published 9 марта 2021, 10:49
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Здесь владельцы онлайн-магазинов могут одновременно управлять товарами и заказами из ВКонтакте, Одноклассников, AliExpress и Юлы. Таким образом, предприниматели получают доступ к суммарной аудитории этих площадок — 170 миллионам пользователей в месяц (без учёта пересечений), тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж. При этом для клиентов всё остаётся прежним: они могут покупать товары или задавать вопросы именно там, где нашли магазин, — например, на AliExpress.
Чтобы организовать продажи через Мультимаркет, владельцу магазина нужно зарегистрироваться в сервисе multimarket.pro и, следуя подсказкам, разместить товары на выбранных площадках. Среди вариантов — сообщество ВКонтакте, группа в Одноклассниках, магазин на AliExpress и профиль на Юле. На старте, чтобы продавать на AliExpress и Юле, предпринимателям нужно будет создать в Мультимаркете новый профиль. Подключать к платформе существующие профили получится уже в ближайшем будущем.
Мультимаркет позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных площадок, а ещё пересчитывает остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — можно парой нажатий снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины. Оценить эффективность размещения поможет статистика — отдельная для каждой площадки. Кроме того, прямо в Мультимаркете можно общаться с клиентами — эта функция уже работает для аудитории из ВКонтакте, Одноклассников и Юлы, а вскоре станет доступна для магазинов на AliExpress.
Мультимаркет станет частью экосистемы VK. Благодаря бесшовному доступу к различным сервисам экосистемы управлять магазином в Мультимаркете могут несколько человек без дополнительной регистрации — для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect. Администраторов можно назначать и удалять в любой момент. Также для предпринимателей предусмотрена своя служба поддержки.
В будущем из единого рекламного кабинета Мультимаркета можно будет управлять продвижением на всех четырёх площадках. Настроить рекламу получится как вручную, так и с помощью автоматизированной системы — она самостоятельно выберет релевантную ставку в зависимости от задач и целевой аудитории. Всё это сэкономит время предпринимателей: больше не придётся возиться с настройками и подсчитывать бюджеты для каждой площадки по отдельности. Уже сейчас в Мультимаркете можно запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании ВКонтакте.
Также разработчики планируют увеличивать число площадок и добавлять в сервис новые функции: например, внутри Мультимаркета можно будет управлять доставкой и оплатой товаров.