Путин высказался за активное участие волонтеров в политике

Президент отметил, что активность волонтеров в политической жизни — очень хорошая идея, пишут «Новые известия».
Владимир Путин подчеркнул, что волонтерское движение объединяет людей с разными взглядами. Становясь частью политических структур, они могут предлагать различные подходы к решению определенных задач, стоящих перед страной или регионом. Путин отметил, что необходимо предоставлять гражданам с разными взглядами возможность попадать во властные структуры, чтобы в ходе прозрачной, справедливой, но не разрушительной борьбы мнений выявлять оптимальные пути развития страны.
Путин сообщил, что выборы в Государственную думу и парламенты регионов состоятся в 2021 году. Президент пообещал, что переговорит с руководством «Единой России», а также с руководителями других ведущих политических сил России из разных спектров для того, чтобы они сконцентрировались на данном вопросе.
Президент подчеркнул, что суть волонтерского движения, которое возникло в России уже давно, особенно ярко проявилась в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда потребовалось, без преувеличения, бороться за жизнь граждан.