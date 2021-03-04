Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин высказался за активное участие волонтеров в политике

4 марта 2021, 15:34
Фото: pixabay.com
По мнению президента РФ Владимира Путина, волонтеры должны более активно участвовать в политической жизни страны. Свою точку зрения он озвучил в ходе встречи с участниками акции «Мы вместе», которая состоялась в четверг.

Президент отметил, что активность волонтеров в политической жизни — очень хорошая идея, пишут «Новые известия».

Владимир Путин подчеркнул, что волонтерское движение объединяет людей с разными взглядами. Становясь частью политических структур, они могут предлагать различные подходы к решению определенных задач, стоящих перед страной или регионом. Путин отметил, что необходимо предоставлять гражданам с разными взглядами возможность попадать во властные структуры, чтобы в ходе прозрачной, справедливой, но не разрушительной борьбы мнений выявлять оптимальные пути развития страны.

Путин сообщил, что выборы в Государственную думу и парламенты регионов состоятся в 2021 году. Президент пообещал, что переговорит с руководством «Единой России», а также с руководителями других ведущих политических сил России из разных спектров для того, чтобы они сконцентрировались на данном вопросе.

Президент подчеркнул, что суть волонтерского движения, которое возникло в России уже давно, особенно ярко проявилась в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда потребовалось, без преувеличения, бороться за жизнь граждан.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18