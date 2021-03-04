Путин высказался за активное участие волонтеров в политике

Путин сообщил, что выборы в Государственную думу и парламенты регионов состоятся в 2021 году. Президент пообещал, что переговорит с руководством «Единой России», а также с руководителями других ведущих политических сил России из разных спектров для того, чтобы они сконцентрировались на данном вопросе.