НИУ «БелГУ» улучшил свои позиции в мировом вебометрическом рейтинге

Для справки. Изначально рейтинг формировался с учётом 4 критериев: «Видимость», «Превосходство», «Открытость», «Присутствие». Сегодня рейтинг учитывает всего три критерия «Видимость/Воздействие» (количество внешних сайтов, ссылающихся на сайт вуза) (50%), «Открытость» (10%) (под ней понимается количество цитирований Топ-210 авторов вуза в профилях Google Scholar), «Превосходство/Учёные» (количество работ в наиболее цитируемых журналах из базы данных Scopus во всех 27 предметных областях) (40%).