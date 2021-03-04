НИУ «БелГУ» улучшил свои позиции в мировом вебометрическом рейтинге

Posted 4 марта 2021, 14:34
Published 4 марта 2021, 14:34
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В начале прошлого года НИУ «БелГУ» занимал 1703 место. Наивысшую позицию среди российских вузов занял МГУ им. М.В. Ломоносова, войдя в топ-200 (160 место). НИУ «БелГУ» улучшил показатели сразу по двум критериям из трех.
По основному критерию – Impact (Видимость/Воздействие), вес которого в общей оценке составляет 50%, вуз поднялся с 2001 места на 1708. Это означает, что материалы, публикуемые на сайте НИУ «БелГУ», стали чаще цитироваться внешними источниками. По показателю «Открытость» (10% в общей оценке) позиция вуза улучшилась с 1208 до 1018.
Рассматривая итоги данного рейтинга, директор Центра развития публикационной активности НИУ «БелГУ» профессор Владимир Московкин отметил, что университет сохраняет динамику роста при усиливающейся конкуренции среди ведущих российских вузов.
Важно, что вуз улучшает свои позиции по основному показателю – Impact. Что касается других значимых оценок, то, несмотря на некоторое снижение по индикатору Excellence, связанное с временным уменьшением публикаций в наиболее цитируемых скопусовских журналах, у нас имеется серьезная перспектива роста.Владимир Московкин
Для справки. Изначально рейтинг формировался с учётом 4 критериев: «Видимость», «Превосходство», «Открытость», «Присутствие». Сегодня рейтинг учитывает всего три критерия «Видимость/Воздействие» (количество внешних сайтов, ссылающихся на сайт вуза) (50%), «Открытость» (10%) (под ней понимается количество цитирований Топ-210 авторов вуза в профилях Google Scholar), «Превосходство/Учёные» (количество работ в наиболее цитируемых журналах из базы данных Scopus во всех 27 предметных областях) (40%).