Spotify опередил по популярности Apple Music

По итогам прошлого года абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился в период с 17 до 18 часов. Чаще всего абоненты слушали музыку в пятницу. Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и ВКонтакте, которые являются частью одной̆ экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки, составила 56,2% от общего количества пользователей̆ музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.