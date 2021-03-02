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Posted 2 марта 2021, 09:44

Published 2 марта 2021, 09:44

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Spotify опередил по популярности Apple Music

2 марта 2021, 09:44
МегаФон проанализировал абонентскую активность в музыкальных стриминговых сервисах по итогам 2020 года. Для анализа были использованы данные о трафике в мобильной сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные приложения.

По итогам прошлого года абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился в период с 17 до 18 часов. Чаще всего абоненты слушали музыку в пятницу. Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и ВКонтакте, которые являются частью одной̆ экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки, составила 56,2% от общего количества пользователей̆ музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.

Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 году:

  1. BOOM и ВКонтакте – 56,6%*
  2. Яндекс.Музыка – 18,7%
  3. Spotify – 12,1%
  4. Apple Music – 10,2%
  5. YouTube Music – 1,6%
  6. Dezeer – менее 1%
  7. СберЗвук – менее 1%

*доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона.

#Новости#Технологии#Мегафон
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