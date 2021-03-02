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Posted 2 марта 2021, 09:11

Published 2 марта 2021, 09:11

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

«Русагро» информирует о повышении пошлины на экспорт пшеницы с 1 марта

2 марта 2021, 09:11
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении экспортных пошлин на зерновые культуры.

С 1 марта 2021 года ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты будет увеличена с 25 до 50 евро за тонну.

С 15 марта 2021 года будет введена пошлина на кукурузу и ячмень в размере 25 и 10 евро за тонну соответственно. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза.

Остатки «Русагро» зерновых культур к продаже составляют около 200 тысяч тонн.

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#Новости#Экономика#Русагро
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