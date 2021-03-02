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Posted 2 марта 2021, 11:20

Published 2 марта 2021, 11:20

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Объём инвестпрограммы Белгородэнерго на 2021 год составит 2,7 млрд рублей c НДС

2 марта 2021, 11:20
«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к реализации инвестиционной программы 2021 года. Энергетики планируют ввести в эксплуатацию 38 МВА трансформаторной мощности, построить и реконструировать 376 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объём финансирования капитальных вложений составит 2,7 млрд рублей c НДС.

Основные средства будут направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, внедрение инновационных технологий.

В частности, с целью повышения надёжности и качества электроснабжения сел и хуторов Белгородской области филиал выполнит реконструкцию 69 км линий 0,4-10 кВ. Для подключения к централизованному электроснабжению 900 участков частных застройщиков построит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС в Белгородского и Краснояружского районов, Яковлевского, Губкинского и Старооскольского городских округов.

На технологическое присоединение льготной категории заявителей максимальной мощностью до 150 кВт в текущем году планируется направить 425 млн руб. инвестиционных средств. В планах филиала подключить десятки социальных учреждений и крупных объектов агропромышленного комплекса региона, работающих по программам импортозамещения.

В 2021 году Белгородэнерго продолжит работу по автоматизации распределительных сетей в районах области. За два года планируется полностью автоматизировать управление 173 линиями электропередачи 6-10 кВ, проходящими по территории 17 районов области. В интеллектуальную систему управления электросетевым хозяйством дополнительно будет включено 248 реклоузеров, 194 разъединителя с комплектом индикаторов короткого замыкания (ИКЗ), 176 ИКЗ и 11 пунктов коммерческого учета электроэнергии. Это повысит надёжность электроснабжения потребителей региона за счет сокращения количества и продолжительности аварийных ограничений подачи электроэнергии.

Помимо этого, в текущем году белгородские энергетики планируют завершить модернизацию оборудования телемеханики, систем релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов 110 кВ на подстанции «Майская». В результате ведущий центр питания Белгорода станет полностью управляемым как из Центра управления сетями филиала, так и из межрегионального центра филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ.

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