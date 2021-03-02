Объём инвестпрограммы Белгородэнерго на 2021 год составит 2,7 млрд рублей c НДС

В 2021 году Белгородэнерго продолжит работу по автоматизации распределительных сетей в районах области. За два года планируется полностью автоматизировать управление 173 линиями электропередачи 6-10 кВ, проходящими по территории 17 районов области. В интеллектуальную систему управления электросетевым хозяйством дополнительно будет включено 248 реклоузеров, 194 разъединителя с комплектом индикаторов короткого замыкания (ИКЗ), 176 ИКЗ и 11 пунктов коммерческого учета электроэнергии. Это повысит надёжность электроснабжения потребителей региона за счет сокращения количества и продолжительности аварийных ограничений подачи электроэнергии.