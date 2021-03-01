«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приёма заявок на конкурс остаётся месяц

«В период всеобщей цифровизации, когда алгоритмы уже успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс „Вместе в цифровое будущее“ позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли, — заявил главный редактор сайта „Интерфакса“, член жюри конкурса Алексей Гапеев. — Все эти вопросы актуальны и для нас — „Интерфакс“ освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте. Уверен, опыт „Интерфакса“ будет востребован организаторами».