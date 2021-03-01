Старооскольцы почтили память Алексея Угарова

«В прошлом году Оскольскому электрометаллургическому комбинату было присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова — профессионала высочайшего уровня, основоположника школы оскольских металлургов. Для нас это большая честь и ответственность, — подчеркнул Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова. — Алексей Алексеевич соединял в себе уникальный опыт, глубокие знания и талант руководителя. Он всегда думал и работал на перспективу, стремился внедрять передовые технологии, сохранять первенство в отрасли. Алексей Алексеевич Угаров был выдающимся металлургом, но свою жизнь он посвятил не металлу, а служению людям. Он ушел из жизни 10 лет назад, но его созидательных делах будет помнить не одно поколение металлургов и старооскольцев».