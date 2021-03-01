Старооскольцы почтили память Алексея Угарова

Posted 1 марта 2021, 11:40
Published 1 марта 2021, 11:40
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Алексей Алексеевич Угаров родился 30 марта 1930 года. В 1959 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия чёрных металлов». Работал на Череповецком металлургическом заводе, Новолипецком металлургическом комбинате. Трудовой путь на ОЭМК Алексей Алексеевич начал главным инженером в августе 1985 года, через два месяца был назначен директором предприятия. Он возглавлял Оскольский электрометаллургический комбинат 26 лет. В 2020 году Оскольскому электрометаллургическому комбинату было присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова.
«В прошлом году Оскольскому электрометаллургическому комбинату было присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова — профессионала высочайшего уровня, основоположника школы оскольских металлургов. Для нас это большая честь и ответственность, — подчеркнул Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова. — Алексей Алексеевич соединял в себе уникальный опыт, глубокие знания и талант руководителя. Он всегда думал и работал на перспективу, стремился внедрять передовые технологии, сохранять первенство в отрасли. Алексей Алексеевич Угаров был выдающимся металлургом, но свою жизнь он посвятил не металлу, а служению людям. Он ушел из жизни 10 лет назад, но его созидательных делах будет помнить не одно поколение металлургов и старооскольцев».
В сложные годы перестройки Алексей Угаров не только сумел сохранить предприятие и коллектив, под его руководством завершено строительство стана-350, освоены новые виды продукции, заложены основы развития социальной политики на комбинате — одной из лучших в России.
Каждый год мы приходим на это место, чтобы вспомнить Алексея Алексеевича Угарова, почтить его память. Он, действительно, много сделал для нашего города и Оскольского электрометаллургического комбината. И сегодня заложенные им традиции и его дело живут. Алексей Алексеевич — достойный пример для всех нас, для молодёжи, для всех поколений. Добрая память о нем всегда будет жить в сердцах горожан.Александр Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа
Алексей Алексеевич Угаров ушёл из жизни десять лет назад, 28 февраля 2011 года. В 2013 году ему был установлен памятник в сквере микрорайона Солнечный, куда ежегодно приходят представители ОЭМК, городской администрации, ветераны, студенты и школьники, чтобы почтить память этого выдающегося человека. Имя Алексея Алексеевича Угарова носит центральный проспект Старого Оскола, Старооскольский технологический институт «МИСиС» и средняя общеобразовательная школа № 28.