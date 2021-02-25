Германия пообещала оказать содействие в производстве российской вакцины «Спутник V»

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Германия придерживается прагматичной позиции и поддерживает выпуск российского препарата от COVID-19, даже если серьезного дефицита вакцины в стране не наблюдается. Однако в Европейском союзе состоит не только ФРГ, а взаимодействие с другими странами по этому вопросу может оказаться достаточно сложным. Так, с Великобританией российской стороне уже не удалось договориться, что привело к введению запрета на вывоз препарата из ЕС до конца марта. И хотя Германия старается не привлекать к своим действиям внимания — Берлин вряд ли станет проводить отдельную регистрацию вакцины и пытаться популяризовать ее, поддержка немецкой стороны положительно сказывается на репутации «Спутника V» и вызывает всеобщее доверие к российской разработке.