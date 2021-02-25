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Posted 25 февраля 2021, 13:17

Published 25 февраля 2021, 13:17

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Германия пообещала оказать содействие в производстве российской вакцины «Спутник V»

25 февраля 2021, 13:17
Глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что страна готова помочь наладить массовый выпуск российской разработки «Спутник V» еще до того, как она будет сертифицирована Евросоюзом.

Шпан придерживается мнения, что пандемия — глобальная проблема для всех стран, поэтому стоит наладить партнерские отношения для ее преодоления. В то же время министр не дал конкретного ответа на вопрос о сроках допуска российской вакцины, подчеркнув, что данное решение должно принимать Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Германия придерживается прагматичной позиции и поддерживает выпуск российского препарата от COVID-19, даже если серьезного дефицита вакцины в стране не наблюдается. Однако в Европейском союзе состоит не только ФРГ, а взаимодействие с другими странами по этому вопросу может оказаться достаточно сложным. Так, с Великобританией российской стороне уже не удалось договориться, что привело к введению запрета на вывоз препарата из ЕС до конца марта. И хотя Германия старается не привлекать к своим действиям внимания — Берлин вряд ли станет проводить отдельную регистрацию вакцины и пытаться популяризовать ее, поддержка немецкой стороны положительно сказывается на репутации «Спутника V» и вызывает всеобщее доверие к российской разработке.

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