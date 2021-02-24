В Белгороде ищут владельцев трёх брошенных машин

Posted 24 февраля 2021, 10:02
Published 24 февраля 2021, 10:02
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
10 июля 2020 года вышло постановление администрации Белгорода № 134. В нём сказано, что на территории Белгорода при публикации информации о брошенном автомобиле его необходимо убрать с этого места в течение пяти дней. Переместить в гараж, на свою частную территорию или в другое место, предназначенное для хранения транспорта.
С сегодняшнего дня, 24 февраля, такой пятидневный отсчёт пошёл у трёх легковых авто. Они находятся по адресам: улица Шаландина, 5а, улица Тельмана, 21, улица Горького, 69.
Если владельцы автомобилей не перевезут их в место хранения, транспорт принудительно переместят на специализированную платную стоянку на Губкина, 1а.