В Белгороде ищут владельцев трёх брошенных машин

10 июля 2020 года вышло постановление администрации Белгорода № 134. В нём сказано, что на территории Белгорода при публикации информации о брошенном автомобиле его необходимо убрать с этого места в течение пяти дней. Переместить в гараж, на свою частную территорию или в другое место, предназначенное для хранения транспорта.