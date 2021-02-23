В Белгороде накажут мать малыша, оставшегося в загоревшемся авто

Правоохранители выяснили, что ребёнок остался в авто один, так как его 39-летняя мама решила не будить и не выносить лишний раз малыша на холод. Женщина ушла за покупками, оставив кроху в машине, а чтобы он не замёрз, не стала выключать двигатель.