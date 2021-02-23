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В Белгороде накажут мать малыша, оставшегося в загоревшемся авто

23 февраля 2021, 06:54
Фото: Бел.Ру
ребёнок
Делом занялся отдел МВД по Белгородскому району. В отношении женщины составили административный материал за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

21 февраля нынешнего года на парковке около ТРЦ «Сити Молл» в Белгороде загорелся автомобиль Chrysler Voyager. Задымление моторного отсека иномарки увидел прохожий. Также мужчина заметил, что в салоне находится ребёнок. Белгородец разбил окно машины и вытащил годовалого малыша. Благодаря этому он не пострадал, пишет УМВД по Белгородской области.

Правоохранители выяснили, что ребёнок остался в авто один, так как его 39-летняя мама решила не будить и не выносить лишний раз малыша на холод. Женщина ушла за покупками, оставив кроху в машине, а чтобы он не замёрз, не стала выключать двигатель.

О случае сообщили в полицию. В отношении женщины составили административный материал за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Материал рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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