Сотрудницы перинатального центра в Белгороде сняли огненный клип к 23 февраля

Posted 21 февраля 2021, 06:05
Published 21 февраля 2021, 06:05
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
Ярко одетые девушки, играя на музыкальных инструментах, поют о своих героях – перинатальных принцах, желают им счастья в личной жизни и напоминают, что всегда ждут их на работе. Приводим текст песни:
Перинатал-бой
Мы работаем в перинатальном – это самый лучший в мире центр,
Мужики здесь лучше, чем в Милане и в Париже таких сроду нет.
Желаем счастья в личной жизни, Вас с 23 февраля,
Ну где ж ты, принц перинатальный? На работе я жду тебя всегда!
Перинатал-бой, перинатал-джой, перинатал-бой – мой супермен,
Перинатал-бой, работать с тобой – тоска, прощай.
Перинатал-бой, так клёво с тобой!
Я простая русская девчонка, в акушерстве с ночи до утра,
Ты в халате белом, мой мужчина, все кругом в восторге от тебя.
Тебя мы крепко обнимаем, могли б – купили б «Мерседес»;
И для тебя мы клип снимаем. Приходи на работу, мы все здесь.
Перинатал-бой, перинатал-джой, перинатал-бой – мой супермен,
Перинатал-бой, работать с тобой – тоска, прощай.
Перинатал-бой, так клёво с тобой!
Завершается огненное видеопоздравление фотографиями сотрудниц областного перинатального центра за работой.
Как рассказали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе областной больницы, создание подобных видеопоздрвлений в перинатальном центре стало уже доброй традицией. Например, в прошлом году сотрудники учреждения записали песню для своих женщин-коллег к 8 Марта.