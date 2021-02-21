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Posted 21 февраля 2021, 06:05

Published 21 февраля 2021, 06:05

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Сотрудницы перинатального центра в Белгороде сняли огненный клип к 23 февраля

21 февраля 2021, 06:05
Сотрудницы областного перинатального центра в Белгороде записали клип для коллег-мужчин к 23 февраля. Песня на стихи собственного сочинения исполнена под мотив хита American Boy группы «Комбинация».

Ярко одетые девушки, играя на музыкальных инструментах, поют о своих героях – перинатальных принцах, желают им счастья в личной жизни и напоминают, что всегда ждут их на работе. Приводим текст песни:

Перинатал-бой

Мы работаем в перинатальном – это самый лучший в мире центр,

Мужики здесь лучше, чем в Милане и в Париже таких сроду нет.

Желаем счастья в личной жизни, Вас с 23 февраля,

Ну где ж ты, принц перинатальный? На работе я жду тебя всегда!

Перинатал-бой, перинатал-джой, перинатал-бой – мой супермен,

Перинатал-бой, работать с тобой – тоска, прощай.

Перинатал-бой, так клёво с тобой!

Я простая русская девчонка, в акушерстве с ночи до утра,

Ты в халате белом, мой мужчина, все кругом в восторге от тебя.

Тебя мы крепко обнимаем, могли б – купили б «Мерседес»;

И для тебя мы клип снимаем. Приходи на работу, мы все здесь.

Перинатал-бой, перинатал-джой, перинатал-бой – мой супермен,

Перинатал-бой, работать с тобой – тоска, прощай.

Перинатал-бой, так клёво с тобой!

Завершается огненное видеопоздравление фотографиями сотрудниц областного перинатального центра за работой.

Как рассказали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе областной больницы, создание подобных видеопоздрвлений в перинатальном центре стало уже доброй традицией. Например, в прошлом году сотрудники учреждения записали песню для своих женщин-коллег к 8 Марта.

#Видео#Перинатальный центр#23 февраля#День защитника Отечества#Клип
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