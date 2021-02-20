Аферист, из-за которого жители Белгорода остались без жилья, получил 10 лет тюрьмы

Напомним, один из полицейских — старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Мартышов, отказавшийся возбудить уголовное дело после жалоб потерпевших, — уже получил восемь лет тюрьмы за взятку. Но не в связи с этой историей, а по другому поводу: в сентябре 2019 года полицейский попытался получить взятку от сотрудника строительной компании за то, чтобы не проводить проверку. Из-за отказов в возбуждении уголовного дела в отношении квартирно-кредитных аферистов, как сообщили «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, в отношении Мартышова проводили доследственную проверку в рамках данного уголовного дела, но он не был наказан. Мартышов отметился и в третьей истории с госзакупками, на которые обратил внимание белгородский штаб Навального: участникам тендеров предлагалось сделать капремонт в больнице за пять дней, а в доме культуры — за месяц. Борец с коррупцией дважды не нашёл состава преступления в действиях строительных организаций, получивших тендеры на капремонт. Правозащитник Евгений Соколов обжаловал отказы Мартышова через суд, а прокуратура дважды отменяла постановления Мартышова. Однако добиться возбуждения уголовного дела правозащитнику не удалось.