Аферист, из-за которого жители Белгорода остались без жилья, получил 10 лет тюрьмы

Posted 20 февраля 2021,, 06:59
Published 20 февраля 2021,, 06:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», 17 жителей Белгородской области и их семьи лишились жилья из-за мошенников. Общий ущерб составил более 30 млн рублей. Один из пострадавших покончил жизнь самоубийством, ещё один умер после того, как остался без квартиры и долгое время обитал в гараже без всяких удобств. Некоторые потерпевшие ещё в 2013 году стали бездомными, но уголовное дело по статье «Мошенничество» в полиции было заведено не сразу. Жертвы аферистов несколько лет писали заявления в полицию, жаловались в надзорные органы, ходили на приём к депутатам, но лишь в январе 2019-го полицейские завели уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», а в 2020 году суд вынес приговор двум соучастникам преступления: Игорь Мангоян получил два года колонии-поселения, а Денис Мартынов — три года в исправительной колонии общего режима.
Как выяснило «Бел.Ру», Игорь Мангоян ранее работал на должности начальника отделения участковых уполномоченных милиции отдела милиции № 6 УВД по г. Белгороду, а затем стал заниматься выдачей займов в частной компании. Вместе с Мартыновым и Алексеевым он обманывал владельцев квартир. Потерпевшие, которые по разным причинам не смогли взять кредиты в банках (из-за наличия других кредитов или из-за отсутствия официального оформления трудового договора), взяли взаймы деньги, как они полагали, под залог недвижимости, но вместо этого подписали договоры купли-продажи жилья. Потерпевшие объяснили, что им предложили подписать договоры, заверив, что они нужны в качестве залога для обеспечения возврата выданных средств и этот договор будет фактически аннулирован после погашения займа. Потерпевшие заявили, что не получили даже те небольшие суммы, указанные в договорах (примерно 900 тысяч рублей), а получили лишь небольшие займы, из-за которых и лишились жилплощади.
Мангоян и Мартынов сотрудничали со следствием и признали свою вину, Мангоян уже выплатил часть средств потерпевшим, а Константин Алексеев заявил в суде, что не виновен в мошенничестве и попросил судью вынести оправдательный приговор. Однако судья Андрей Александров назначил ему больший срок, чем другим участникам аферы.
Один из потерпевших Владимир Кобышев рассказал ИА «Бел.Ру», что доволен приговором, однако понимает, что его могут отменить в вышестоящих инстанциях, а даже если он вступит в силу, то получить назад свою квартиру не получится.
Наши квартиры уже были проданы другим людям и перепроданы. То есть новые владельцы уже, получается, добросовестные покупатели. Но я доволен хотя бы тем, что судья рассмотрел наши гражданские иски о возмещении ущерба в рамках уголовного процесса. Чтобы получить свои 2 миллиона 270 тысяч рублей, надо сначала дождаться вступления приговора в силу, а Алексеев может ведь ещё и подать апелляцию, то есть этот процесс может затянуться. Потом исполнительные листы попадут судебным приставам, и уже от них будет зависеть, когда мы получим деньги. Мне уже 67 лет, и я снимаю комнату в общежитии.Владимир Кобышев
Ещё одна жертва мошенников Вячеслав Юнин заявил, что ему должны выплатить примерно 1 миллион 850 тысяч рублей, так как он взял 735 тысяч в качестве займа, а квартира стоила примерно 2 миллиона 600 тысяч. «Я также хочу подать иск о возмещении морального вреда и возмещении адвокатских расходов», — заявил он.
Напомним, один из полицейских — старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Мартышов, отказавшийся возбудить уголовное дело после жалоб потерпевших, — уже получил восемь лет тюрьмы за взятку. Но не в связи с этой историей, а по другому поводу: в сентябре 2019 года полицейский попытался получить взятку от сотрудника строительной компании за то, чтобы не проводить проверку. Из-за отказов в возбуждении уголовного дела в отношении квартирно-кредитных аферистов, как сообщили «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, в отношении Мартышова проводили доследственную проверку в рамках данного уголовного дела, но он не был наказан. Мартышов отметился и в третьей истории с госзакупками, на которые обратил внимание белгородский штаб Навального: участникам тендеров предлагалось сделать капремонт в больнице за пять дней, а в доме культуры — за месяц. Борец с коррупцией дважды не нашёл состава преступления в действиях строительных организаций, получивших тендеры на капремонт. Правозащитник Евгений Соколов обжаловал отказы Мартышова через суд, а прокуратура дважды отменяла постановления Мартышова. Однако добиться возбуждения уголовного дела правозащитнику не удалось.