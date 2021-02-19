Группа НЛМК на международной конференции Metals & Mining Tech Fair

Программа цифровой трансформации Группы НЛМК включает в настоящее время сотни решений. В компании была создана цифровая экосистема, которая обеспечивает эффективную работу команд, устойчивость создаваемых продуктов, накопление знаний и среду взаимодействия более чем с 30 компаниями-партнерами, в том числе за счёт создания собственных платформ совместной разработки и машинного обучения.