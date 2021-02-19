Группа НЛМК на международной конференции Metals & Mining Tech Fair

Posted 19 февраля 2021, 10:11
Published 19 февраля 2021, 10:11
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Мероприятие организовано компанией BCG при поддержке Forbes Russia.
Руководители представили решения, которые начали применять на СГОК в 2021 году.
На обогатительной фабрике внедрили интеллектуальную систему управления процессом обогащения. Система анализирует характеристики поступившей на обогащение руды и предлагает оптимальные режимы работы мельниц.
Также на СГОК внедряются цифровые решения с использованием машинного зрения. Один из таких сервисов, например, позволяет стабилизировать качество сырья для обогатительной фабрики, распознавая неподходящую по размеру руду и отправляя её на повторное измельчение.
На Стойленском ГОКе реализованы десятки цифровых решений: цифровая модель запасов для оптимального освоения месторождения, сервис, измеряющий объём вскрышной породы на основе данных с беспилотников, онлайн-оптимизация логистики и диспетчеризации и др.
Программа цифровой трансформации Группы НЛМК включает в настоящее время сотни решений. В компании была создана цифровая экосистема, которая обеспечивает эффективную работу команд, устойчивость создаваемых продуктов, накопление знаний и среду взаимодействия более чем с 30 компаниями-партнерами, в том числе за счёт создания собственных платформ совместной разработки и машинного обучения.