Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

В 2020 году география проекта расширилась и охватила 64 региона. Принести старые телефоны можно в салоны связи до 1 ноября 2021 года. За четыре месяца действия программы было сдано более 4000 устройств. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители регионов Поволжья: они сдали на утилизацию более 1000 телефонов. Более 950 устройств «сплавили» на Урале и около 530 – в Москве. Те, кто примут участие в программе до 1 ноября, получат сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а клиенты Tele2 – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.