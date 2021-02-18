bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2021, 16:22

Published 18 февраля 2021, 16:22

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

На «Сбер Еаптеку» пытается надавить крупная фарма

18 февраля 2021, 16:22
В Генеральную прокуратуру обратились крупные аптечные сети России. Они утверждают, что компания якобы включает в курьерскую доставку препараты, которые нельзя получить без назначения врача.

В компании утверждают, что данные обвинения ложны, сообщает сайт vedomosti.ru. Основатель и генеральный директор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин полагает, что таким образом сети пытаются выиграть конкурентную борьбу из-за невозможности оказывать качественный сервис.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что «Сбер Еаптека» вышла за границы традиционной фармрозницы, и ее быстрый рост раздражает конкурентов и привлекает внимание.

В конце 2020 года «Еаптека» присоединилась к экосистеме Сбера. Сбербанк совместно с «Р-Фарм» выкупили пакет акций и начали инвестировать в развитие онлайн-сервиса.

Вложение средств в развитие бренда и мобильного приложения привело к существенному росту оборота: за 2020 год он составил 11 млрд рублей. Это на 96% больше, чем в предыдущем году. Средний чек увеличился на 13%, а количество пользователей сервиса составило 9 млн только за декабрь 2020 года. Мобильное приложение попало в тройку лучших в категории «Медицина» в сервисах App Store и Google Play.

«Сбер Еаптека» живо откликнулась на вызовы времени и начала развивать систему аптек-хабов, что очень актуально в период пандемии, когда потребность в медицинских препаратах значительно возросла. Лекарства стало возможным за час транспортировать в любую точку Москвы и области. Антон Буздалин считает, что система позволит осуществлять экспансию в регионы, даже те, где доставки лекарств нет.

С началом пандемии компания модернизировала логистическую систему, и доставлять товары стало быстрее и проще. В приложении отрезали путь перекупщикам: на количество товаров в заказе появилось ограничение.

В 2020 году изменилось законодательство, и лекарства, на которые не требуется рецепт, стало возможным заказывать онлайн. «Сбер Еаптека» одной из первых внедрила систему курьерской доставки с онлайн-оплатой.

Буздалин отметил, что благодаря Сберу компания продолжает далее развивать все каналы продаж, формируя бесшовный покупательский опыт, а также обеспечивать высокий уровень качества во всех населенных пунктах, где функционирует сервис. В компании намерены развивать платформу в сторону заботы о здоровье.

Минцифры РФ включило «Сбер Еаптеку» в социально значимые интернет-проекты.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика