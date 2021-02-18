На «Сбер Еаптеку» пытается надавить крупная фарма

Posted 18 февраля 2021, 16:22
Published 18 февраля 2021, 16:22
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
В компании утверждают, что данные обвинения ложны, сообщает сайт vedomosti.ru. Основатель и генеральный директор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин полагает, что таким образом сети пытаются выиграть конкурентную борьбу из-за невозможности оказывать качественный сервис.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что «Сбер Еаптека» вышла за границы традиционной фармрозницы, и ее быстрый рост раздражает конкурентов и привлекает внимание.
В конце 2020 года «Еаптека» присоединилась к экосистеме Сбера. Сбербанк совместно с «Р-Фарм» выкупили пакет акций и начали инвестировать в развитие онлайн-сервиса.
Вложение средств в развитие бренда и мобильного приложения привело к существенному росту оборота: за 2020 год он составил 11 млрд рублей. Это на 96% больше, чем в предыдущем году. Средний чек увеличился на 13%, а количество пользователей сервиса составило 9 млн только за декабрь 2020 года. Мобильное приложение попало в тройку лучших в категории «Медицина» в сервисах App Store и Google Play.
«Сбер Еаптека» живо откликнулась на вызовы времени и начала развивать систему аптек-хабов, что очень актуально в период пандемии, когда потребность в медицинских препаратах значительно возросла. Лекарства стало возможным за час транспортировать в любую точку Москвы и области. Антон Буздалин считает, что система позволит осуществлять экспансию в регионы, даже те, где доставки лекарств нет.
С началом пандемии компания модернизировала логистическую систему, и доставлять товары стало быстрее и проще. В приложении отрезали путь перекупщикам: на количество товаров в заказе появилось ограничение.
В 2020 году изменилось законодательство, и лекарства, на которые не требуется рецепт, стало возможным заказывать онлайн. «Сбер Еаптека» одной из первых внедрила систему курьерской доставки с онлайн-оплатой.
Буздалин отметил, что благодаря Сберу компания продолжает далее развивать все каналы продаж, формируя бесшовный покупательский опыт, а также обеспечивать высокий уровень качества во всех населенных пунктах, где функционирует сервис. В компании намерены развивать платформу в сторону заботы о здоровье.
Минцифры РФ включило «Сбер Еаптеку» в социально значимые интернет-проекты.