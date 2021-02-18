На «Сбер Еаптеку» пытается надавить крупная фарма

Вложение средств в развитие бренда и мобильного приложения привело к существенному росту оборота: за 2020 год он составил 11 млрд рублей. Это на 96% больше, чем в предыдущем году. Средний чек увеличился на 13%, а количество пользователей сервиса составило 9 млн только за декабрь 2020 года. Мобильное приложение попало в тройку лучших в категории «Медицина» в сервисах App Store и Google Play.