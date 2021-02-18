bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2021, 10:11

Published 18 февраля 2021, 10:11

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Медики рекомендуют «Глиатилин» для решения проблем с памятью после ковида

18 февраля 2021, 10:11
Исследования ученых из разных стран показали, что коронавирусная инфекция часто сопровождается когнитивными нарушениями, например, потерей памяти. Российские врачи рассказали о препарате, способном эффективно бороться с этими проявлениями.

Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Захаров сообщил, что когнитивные нарушения чаще всего возникают у пожилых людей. Они наиболее уязвимы, так как коронавирус обостряет возрастные проблемы. При этом регистрируются случаи, когда такие проблемы возникают у более молодых людей. В частности когнитивные нарушения были замечены у 47-летней женщины. Еще одна опасность коронавируса — рост риска инсульта, пишет lenta.ru.

Медики заметили, что итальянский препарат «Глиатилин» эффективен при когнитивных расстройствах, возникающих на фоне COVID-19. Активное вещество — холина альфосцерат усиливает синтез ацетилхолина в клетках мозга, который помогает восстанавливать память.

Как отметила доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Наталья Вахнина, препарат прошел большое количество исследований. Они подтвердили его эффективность в плане восстановления когнитивных функций. Также было доказано, что лекарство хорошо переносится пожилыми пациентами.

Врач рассказала об одном случае из своей практики. 81-летняя женщина постоянно жаловалась на спутанность сознания, была не активной, спала большую часть суток. После недельного приема «Глиатилина» ее состояние существенно улучшилось.

Вахнина заметила, что «Глиатилин» назначают пациентам, страдающим артериальной гипертензией, имеющим хронические проблемы с сосудами и перенесшим инсульт. При этом она напомнила о том, что имеются противопоказания, поэтому прием препарата без консультации со специалистом недопустим.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика