Медики рекомендуют «Глиатилин» для решения проблем с памятью после ковида

Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Захаров сообщил, что когнитивные нарушения чаще всего возникают у пожилых людей. Они наиболее уязвимы, так как коронавирус обостряет возрастные проблемы. При этом регистрируются случаи, когда такие проблемы возникают у более молодых людей. В частности когнитивные нарушения были замечены у 47-летней женщины. Еще одна опасность коронавируса — рост риска инсульта, пишет lenta.ru.