Эксперты считают, что господдержка обеспечила рост строительства жилья в регионах

Ситуация в Приморском крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков, прокомментировал результаты исследования заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. Эксперт напомнил, что в регионах ДФО с конца 2019 года действует льготная "Дальневосточная ипотека", средняя ставка предложения по которой - всего 1%. "Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года, и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса. Не стоит забывать и о других ипотечных программах господдержки. Как результат - рекордные показатели в регионе по новым проектам в прошлом году, что обеспечит рост предложения жилья", - сказал он.