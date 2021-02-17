Вячеслав Гладков объяснил, почему закрыл личные сообщения во «ВКонтакте»

Я опубликовал своё фото, пишу не только о работе, но и личной жизни. Хочу быть открытым, несмотря на то, что подвергаюсь критике, открывая страницы личной жизни. Я тоже перестраиваюсь в этой ситуации. Не вижу дискриминации и закрытости. Мне кажется это открытый правильный формат. Есть необходимость личной встречи — есть приёмы, есть звонки.Вячеслав Гладков