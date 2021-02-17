Вячеслав Гладков объяснил, почему закрыл личные сообщения во «ВКонтакте»

Posted 17 февраля 2021, 14:26
Published 17 февраля 2021, 14:26
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Сегодня, 17 февраля, Гладков впервые лично провёл прямую линию во «ВКонтакте». Один из вопросов прозвучал от Ирины Павловой. Она процитировала ранее сказанные слова врио главы региона об открытости общения власти с людьми и спросила, почему у Гладкова закрыты личные сообщения во «ВКонтакте».
Как отметил Гладков, под открытостью он имел в виду прямые ответы на вопросы, которые можно ему задавать в лентах профилей или при личной встрече.
Я опубликовал своё фото, пишу не только о работе, но и личной жизни. Хочу быть открытым, несмотря на то, что подвергаюсь критике, открывая страницы личной жизни. Я тоже перестраиваюсь в этой ситуации. Не вижу дискриминации и закрытости. Мне кажется это открытый правильный формат. Есть необходимость личной встречи — есть приёмы, есть звонки.Вячеслав Гладков
Также, по словам главы региона, чтобы использовать вообще все ресурсы, необходимо увеличивать штат.
Напомним, Вячеслав Гладков зарегистрировался в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Помимо этого он ведёт аккаунты в Instagram и Telegram.