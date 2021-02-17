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Posted 17 февраля 2021, 14:26

Published 17 февраля 2021, 14:26

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

Вячеслав Гладков объяснил, почему закрыл личные сообщения во «ВКонтакте»

17 февраля 2021, 14:26
Сюжет
Эксклюзив
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, почему он закрыл доступ к сообщениям во «ВКонтакте». В настоящее время обратиться к главе региона можно на личном приёме, в комментариях в социальных сетях или по телефону.

Сегодня, 17 февраля, Гладков впервые лично провёл прямую линию во «ВКонтакте». Один из вопросов прозвучал от Ирины Павловой. Она процитировала ранее сказанные слова врио главы региона об открытости общения власти с людьми и спросила, почему у Гладкова закрыты личные сообщения во «ВКонтакте».

Как отметил Гладков, под открытостью он имел в виду прямые ответы на вопросы, которые можно ему задавать в лентах профилей или при личной встрече.

Я опубликовал своё фото, пишу не только о работе, но и личной жизни. Хочу быть открытым, несмотря на то, что подвергаюсь критике, открывая страницы личной жизни. Я тоже перестраиваюсь в этой ситуации. Не вижу дискриминации и закрытости. Мне кажется это открытый правильный формат. Есть необходимость личной встречи — есть приёмы, есть звонки.Вячеслав Гладков

Также, по словам главы региона, чтобы использовать вообще все ресурсы, необходимо увеличивать штат.

Напомним, Вячеслав Гладков зарегистрировался в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Помимо этого он ведёт аккаунты в Instagram и Telegram.

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