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В Разумном-81 под Белгородом построят сети водоснабжения за 23 млн рублей

17 февраля 2021, 05:05
Фото: pixabay.com
Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения будет проходить в два этапа. Первый завершится к 31 декабря текущего года, а второй — к 30 ноября 2022 года. На работы потратят 23,3 млн рублей. Максимальная цена контракта составляла 34,8 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» заключил контракт на строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в микрорайоне ИЖС Разумное-81. На работы направят 23,3 млн рублей. Изначально областное правительство готово было выделить 34,8 млн рублей федеральных средств.

В сумму входят земляные работы, устройство наружных сетей водоснабжения и трубопроводов, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, устройство искусственных сооружений и благоустройство.

Проектно-сметную документацию подготовило ООО «Гарант-проект» по заявке АО «БИК». В целом прокладка сетей водопровода будет проходить вдоль проезжей части дорог. В микрорайоне с количеством жителей 5550 человек запроектирована централизованная система водоснабжения I категории. Средняя глубина заложения трубопроводов — 2,15 м.

Строительство сетей водоснабжения будет проходить в два этапа. В ходе первого оборудуют систему в IV секторе — до 31 декабря текущего года. А работы во II секторе во время второго этапа планируют завершить до 30 ноября 2022 года.

По итогам электронного аукциона подрядчиком стало ООО «Платинумстрой».

Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2013 году в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и бенефициар — Александр Бескровный. В 2019 году чистая прибыль фирмы составила 2,9 млн рублей.

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