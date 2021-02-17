В Разумном-81 под Белгородом построят сети водоснабжения за 23 млн рублей

Согласно документам госзакупки, «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» заключил контракт на строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в микрорайоне ИЖС Разумное-81. На работы направят 23,3 млн рублей. Изначально областное правительство готово было выделить 34,8 млн рублей федеральных средств.
В сумму входят земляные работы, устройство наружных сетей водоснабжения и трубопроводов, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, устройство искусственных сооружений и благоустройство.
Проектно-сметную документацию подготовило ООО «Гарант-проект» по заявке АО «БИК». В целом прокладка сетей водопровода будет проходить вдоль проезжей части дорог. В микрорайоне с количеством жителей 5550 человек запроектирована централизованная система водоснабжения I категории. Средняя глубина заложения трубопроводов — 2,15 м.
Строительство сетей водоснабжения будет проходить в два этапа. В ходе первого оборудуют систему в IV секторе — до 31 декабря текущего года. А работы во II секторе во время второго этапа планируют завершить до 30 ноября 2022 года.
По итогам электронного аукциона подрядчиком стало ООО «Платинумстрой».
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2013 году в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и бенефициар — Александр Бескровный. В 2019 году чистая прибыль фирмы составила 2,9 млн рублей.