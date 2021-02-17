Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год

Повышенный спрос на доставку SIM-карт мы зафиксировали с середины марта прошлого года. В тот момент компании начали вводить удалённый режим работы. В связи с этим для многих людей приоритетной задачей стали обеспечение безопасности рабочего места и наличие скоростного интернета. В ситуации пандемии потребовалась очень быстрая адаптация и гибкость. Со свой стороны, Tele2 предоставила пользователям разные возможности подключиться к оператору, минимизируя любые контакты. Заказ нового номера можно оформить онлайн на сайте Tele2. Курьер бесплатно привезёт SIM-карту домой, а абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор. При этом в условиях роста онлайн-заказов было важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки, поэтому мы запустили доставку SIM с «Яндекс Go». Мы стремимся адаптироваться под новые реалии и продолжим активно развивать проекты, направленные на развитие онлайн-продаж.Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2