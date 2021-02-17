Шандалович: клиники и больницы Карелии получат допфинансирование

Кроме того, депутаты парламента регулярно обращались к федеральным властям, говоря о необходимости допфинансирования. Поскольку с подобной ситуацией столкнулись многие регионы, просьбу о выделении средств поддержали другие депутаты. В итоге было принято положительное решение: фонды ОМС получат 25,4 млрд рублей, которые необходимы медучреждениям.