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Posted 17 февраля 2021, 12:25

Published 17 февраля 2021, 12:25

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Шандалович: клиники и больницы Карелии получат допфинансирование

17 февраля 2021, 12:25
Фонд ОМС Карелии получит дополнительные 405 млн рублей из федерального бюджета. Такого решения удалось добиться членам парламента республики.

Из-за пандемии поликлиники и больницы Карелии, работающие по ОМС, оказались на грани финансового кризиса. Увеличенный поток пациентов привел к большим объемам оказания медпомощи, чем планировалось, в результате чего недофинансирование составило 500 млн рублей, сообщает karelinform.ru.

Спикер Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович рассказал, что совместно с правительством республики из регионального бюджета удалось выделить 100 млн рублей, которые помогли медицинским организациям решить часть проблем.

Кроме того, депутаты парламента регулярно обращались к федеральным властям, говоря о необходимости допфинансирования. Поскольку с подобной ситуацией столкнулись многие регионы, просьбу о выделении средств поддержали другие депутаты. В итоге было принято положительное решение: фонды ОМС получат 25,4 млрд рублей, которые необходимы медучреждениям.

Элиссан Шандалович отметил справедливость данного решения и добавил, что это общий успех всех жителей Карелии. Благодаря дополнительным средствам медицинские организации смогут работать стабильно и, следовательно, качественно и вовремя помогать населению.

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