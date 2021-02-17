Шандалович: клиники и больницы Карелии получат допфинансирование

Posted 17 февраля 2021, 12:25
Published 17 февраля 2021, 12:25
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Из-за пандемии поликлиники и больницы Карелии, работающие по ОМС, оказались на грани финансового кризиса. Увеличенный поток пациентов привел к большим объемам оказания медпомощи, чем планировалось, в результате чего недофинансирование составило 500 млн рублей, сообщает karelinform.ru.
Спикер Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович рассказал, что совместно с правительством республики из регионального бюджета удалось выделить 100 млн рублей, которые помогли медицинским организациям решить часть проблем.
Кроме того, депутаты парламента регулярно обращались к федеральным властям, говоря о необходимости допфинансирования. Поскольку с подобной ситуацией столкнулись многие регионы, просьбу о выделении средств поддержали другие депутаты. В итоге было принято положительное решение: фонды ОМС получат 25,4 млрд рублей, которые необходимы медучреждениям.
Элиссан Шандалович отметил справедливость данного решения и добавил, что это общий успех всех жителей Карелии. Благодаря дополнительным средствам медицинские организации смогут работать стабильно и, следовательно, качественно и вовремя помогать населению.