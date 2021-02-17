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Posted 17 февраля 2021, 15:37

Published 17 февраля 2021, 15:37

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

РЭЦ: российский несырьевой экспорт установил рекорд в 2020 году

17 февраля 2021, 15:37
Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил, что в прошлом году Россия установила рекорд по объему экспорта несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ). Страна продала за рубеж продукции на $161,3 млрд, против $154,3 млрд в 2018 и $155,1 млрд в 2019 году.

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», главным образом страна поставляла металлопродукцию (почти 21%), продукцию машиностроения (почти 18%), продовольствие (более 17%) и химические товары (16%).

Примечательно, что в период пандемии объем экспорта ННЭ продолжил расти. По мнению авторов канала, это результат действий кабмина, направленных на развитие производства и наращивание несырьевого экспорта. И хотя другой стороной медали стал рост агроэкспорта в условиях высоких мировых цен, что привело к росту потребительских цен в России и необходимости их регулирования властями, всё же эти проблемы можно решить за счет взаимодействия государства и бизнеса. А созданная за это время производственная база останется и продолжит рост.

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