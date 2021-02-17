РЭЦ: российский несырьевой экспорт установил рекорд в 2020 году

Примечательно, что в период пандемии объем экспорта ННЭ продолжил расти. По мнению авторов канала, это результат действий кабмина, направленных на развитие производства и наращивание несырьевого экспорта. И хотя другой стороной медали стал рост агроэкспорта в условиях высоких мировых цен, что привело к росту потребительских цен в России и необходимости их регулирования властями, всё же эти проблемы можно решить за счет взаимодействия государства и бизнеса. А созданная за это время производственная база останется и продолжит рост.