Воинов-интернационалистов Стойленского ГОКа отметят наградами

Их вручат за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи по случаю Дня памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.
Памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы» получат пять работников комбината, шести стойленцам вручат Почётную грамоту, ещё троим – благодарности администрации Старооскольского городского округа. Кроме наград, стойленцам вручат корпоративные подарки и выплатят материальное поощрение.
Также 128 работников Стойленского ГОКа – участников локальных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе, в Приднестровье и других горячих точках, получат единовременную материальную помощь от компании в честь празднования Дня защитника Отечества.
В этом году в канун празднования Дня защитника Отечества для работников Стойленского ГОКа организованы онлайн-мероприятия на корпоративном портале Группы НЛМК: фотоконкурсы, блиц-тесты, викторины и т.д. Самым активным участникам онлайн-мероприятий вручат корпоративные подарки.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.