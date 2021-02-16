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Воинов-интернационалистов Стойленского ГОКа отметят наградами

16 февраля 2021, 13:06
Фото: Стойленский ГОК
Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК), участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе и других локальных военных конфликтах, получат награды от администрации Старооскольского городского округа.

Их вручат за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи по случаю Дня памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.

Памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы» получат пять работников комбината, шести стойленцам вручат Почётную грамоту, ещё троим – благодарности администрации Старооскольского городского округа. Кроме наград, стойленцам вручат корпоративные подарки и выплатят материальное поощрение.

Также 128 работников Стойленского ГОКа – участников локальных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе, в Приднестровье и других горячих точках, получат единовременную материальную помощь от компании в честь празднования Дня защитника Отечества.

В этом году в канун празднования Дня защитника Отечества для работников Стойленского ГОКа организованы онлайн-мероприятия на корпоративном портале Группы НЛМК: фотоконкурсы, блиц-тесты, викторины и т.д. Самым активным участникам онлайн-мероприятий вручат корпоративные подарки.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Стойленский ГОК#Афганистан#Сгок#Чечня#Общество
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