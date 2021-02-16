В Белгороде умер бывший депутат горсовета Николай Каменев

На 83-м году жизни умер бывший депутат Николай Каменев. О причинах смерти не сообщается. В органах местного самоуправления Белгорода Николай Каменев работал девять лет — с 1999 года по 2008-й. В этот период он дважды избирался в состав совета депутатов по одномандатному округу № 21.