В Белгороде умер бывший депутат горсовета Николай Каменев

На 83-м году жизни умер бывший депутат Николай Каменев. О причинах смерти не сообщается. В органах местного самоуправления Белгорода Николай Каменев работал девять лет — с 1999 года по 2008-й. В этот период он дважды избирался в состав совета депутатов по одномандатному округу № 21.
Избиратели помнят Николая Васильевича как человека, который проделал большую работу по благоустройству территории, а также по укреплению материально-технической базы школ № 36, 39 и детсадов № 59, 64, 69, 70.
Родился Николай Каменев 1 мая 1938 года в селе Жуково Старооскольского района. После школы учился в Курске в медицинском институте на специальности «лечебное дело». О смерти бывшего депутата сообщил Белгородский горсовет.